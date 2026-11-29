인천도시공사(iH)가 오래된 지역아동센터의 인테리어 개선과 함께 도서를 지원하고 있다. 아이들에게 양질의 학습 환경을 조성하는 대표 아동·청소년 사회공헌사업 ‘꿈의 책방’이 그것이다. 2014년 이래 현재까지 인천 전역에 18곳을 선보였다.

iH는 27일 미추홀구 남구지역아동센터에서 ‘꿈의 책방 3호점’ 리모델링이 마무리돼 개소식을 열었다. 공사는 단순 책방 마련에 그치지 않고 그동안 사후관리에도 많은 노력을 기울였다.

시설 노후화가 우려되는 10년 이상 된 책방 개보수, 신규 도서 및 컴퓨터, 태블릿PC 지원이 이뤄진다. 아동센터에 쾌적한 독서공간을 지속적으로 제공 중이다. 새롭게 단장하는 ‘Re 꿈의 책방’을 통해 지난해 은가비아동센터(2014년 개소)를 시작으로 올해 초 한빛아동센터 등 모두 3곳이 탈바꿈했다.

조금숙 iH 경영혁신본부장은 “아이들에게 소중한 꿈의 책방이 계속 운영될 수 있도록 더욱 관심을 기울이겠다”며 “향후에도 다양한 아동·청소년 맞춤형 사회공헌 프로그램을 발굴해 미래 꿈나무들이 마음껏 희망을 키우는 공간을 만들어 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지