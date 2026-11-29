국내 증시가 하루에도 4~6%씩 급등락하는 등 극심한 변동성을 보이는 가운데 당분간 코스피의 추세적 반등을 기대하기 어렵다는 증권가 분석이 나왔다. 시장을 주도하는 뚜렷한 매수 주체가 부재한 상황에서 미국의 추가 관세 부과와 연방공개시장위원회(FOMC) 등 대형 이벤트가 줄줄이 예정돼 있는 만큼 지수 전반의 반등보다는 개별 업종과 종목의 차별화 장세가 펼쳐질 것이란 전망이다.

코스피와 코스닥이 외국인과 기관의 순매수로 상승 마감한 지난 27일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피, 코스닥 종가가 표시돼 있다. 뉴스1

29일 삼성증권에 따르면 지난주 코스피의 주간 등락률은 1% 수준에 그쳤지만 주중 고점과 저점 간 변동폭은 10% 안팎에 달했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 복귀 소식에 5000선을 회복했던 코스피는 인공지능(AI) 수익성 논란과 미국의 추가 관세 부과 이슈에 하루 만에 6% 넘게 급락했다. 이후 저가 매수세가 유입되면서 다시 4%대 급반등하는 등 롤러코스터 장세가 이어졌다.

대외 여건도 녹록치 않다. 미국의 근원 개인소비지출(PCE) 물가와 국내총생산(GDP) 성장률이 시장 예상치를 웃돌면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축 기조가 지속될 가능성이 커졌다. 여기에 미국이 무역법 301조에 따른 산업 과잉생산 조사 결과를 토대로 추가 관세를 부과하는 방안을 발표하면서 투자심리를 위축시키고 있다.

다만 대표적인 AI 비관론자로 꼽히는 마이클 버리가 주가 하락에 베팅했던 숏(매도) 포지션을 청산하고 포트폴리오 대부분을 롱(매수) 포지션으로 전환한 점은 긍정적이다. 삼성증권은 “특정 투자자의 포지션의 변화가 시장의 추세 전환을 이끄는 직접적 동력이 되기는 어렵지만, 최소한 현 구간에서 추가 하락에 베팅할 실익이 크지 않음을 방증하며 저가 매수세 유입을 자극하는 트리거로 작용할 전망”이라고 분석했다.

문제는 호재와 악재가 충돌하는 과정에서 시장의 체력이 약화했다는 점이다. 뚜렷한 매수 주체가 없는 상황에서 작은 악재에도 지수가 과민하게 반응하는 장세가 반복될 수 있다는 것이다. 시장의 공포 수준을 나타내는 변동성지수(VIX)가 여전히 안정권을 웃도는 가운데 다음달 4일 젠슨 황의 공개 청문회와 10일 FOMC 결과 발표 등 굵직한 이벤트도 예정돼 있다.

삼성증권은 “당장 지수의 추세적 안정을 기대하기보다는 잔여 진통을 소화하는 시간이 더 필요하다”며 “지수 전반의 반등보다는 내년 초 예정된 CES 및 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 등 이벤트 모멘텀을 보유하거나, 독자적인 신규 성장 스토리를 갖춘 업종을 중심으로 차별화된 종목 장세가 전개될 가능성이 높다”고 내다봤다.

이어 “당분간 시장은 하방 경직성을 시험하며 바닥을 다지는 과정을 거칠 전망”이라며 “2027년 장세를 준비한다는 관점에서, 기술적 반등 구간을 활용한 기존 보유 종목의 비중 조절과 차기 주도산업에 대한 선별적 편입 준비가 병행되어야 한다”고 조언했다.

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