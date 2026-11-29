지난 26일 중국 광둥성 광저우의 GSI(광저우조선국제) 조선소. 붉은색 골리앗 크레인 사이로 길이 230m, 폭 40m에 달하는 대형 선박이 눈에 들어왔다. 소형차 기준 1만800대를 한 번에 실을 수 있는 세계 최대 규모의 자동차운반선(PCTC) ‘글로비스 나비스(GLOVIS NAVIS)’호다.

중국 광둥성 광저우 GSI(광저우조선국제) 조선소에 정박해 있는 세계 최대 1만800대급 자동차운반선 ‘글로비스 나비스’호. 현대글로비스 제공

29일 현대글로비스에 따르면 26일 명명식을 마친 나비스호는 2023년부터 추진해 온 대규모 선박 투자의 결과물이다. 코로나19 이후 중국 자동차 수출이 급증하면서 용선료가 치솟자 현대글로비스는 자체 보유 선박과 장기용선을 늘리기로 했다. 당시 확보에 나선 자동차운반선 30척 중 20척이 1만800대급 초대형 선박이다. 올해 1만800대급 7척이 인도됐으며 연말까지 1척이 추가로 들어올 예정이다.

나비스호는 현대글로비스가 2024년 한국해양진흥공사와 업무협약을 맺고 정책금융을 활용해 확보하기로 한 초대형 자동차운반선 4척 중 하나다. 양측은 국내 완성차 업체들이 선복 부족으로 수출에 어려움을 겪을 경우 적재공간을 우선 배정하도록 노력하기로 했다.

◆14층 ‘바다 위 주차장’… 열차·중장비도 싣는다

나비스호는 화물 적재공간과 선원 거주구역, 조타실을 포함해 총 16층 규모다. 취재진도 차량을 타고 주 진입구인 5층으로 들어서 내부 경사로를 따라 14층까지 올라갔다. 현대글로비스 관계자는 화물 적재구역 끝쪽을 가리키며 “여기서부터 쭉 200m 정도 된다”고 설명했다. 14개 화물 적재층의 전체 면적은 축구장 14개 규모다.

지난 26일 중국 광둥성 광저우 GSI(광저우조선국제) 조선소에서 공개된 자동차운반선 ‘글로비스 나비스’호의 내부 적재구역. 대형 지하주차장을 연상케 하는 화물 적재공간은 총 14개 층으로, 전체 면적은 축구장 14개 규모에 달한다. 신진영 기자

바닥에는 일정한 간격으로 ‘래싱홀(Lashing Hole)’이 뚫려 있었다. 수출 차량은 작업자가 직접 운전해 하역할 항만에 따라 지정된 위치에 주차한다. 이후 차체의 고정 부위와 래싱홀을 래싱밴드(고정용 띠)로 연결해 팽팽하게 조인다. 항해 중 차량이 움직이지 않도록 하는 고박(固縛) 작업이다.

층마다 천장 높이도 달랐다. 나비스호는 2·4·6·7·9층 등 5개 층의 높이를 조절할 수 있도록 설계돼 승용차뿐 아니라 트럭과 버스, 굴착기 등도 실을 수 있다. 김영현 나비스호 1등 항해사는 “일반적인 적재공간의 높이는 2∼2.1m 정도지만 5층은 최대 7∼8m까지 높이를 확보할 수 있다”며 “열차를 실을 때는 높이를 최대한 올린 뒤 트레일러에 실은 채로 들여온다”고 말했다.

‘글로비스 나비스’호 내부 벽면에 비치된 래싱밴드(고정용 띠). 선적 작업을 마친 차량이 항해 중 흔들리거나 움직이지 않도록 차체와 바닥을 연결해 고정하는 데 쓰인다. 신진영 기자

나비스호에는 액화천연가스(LNG) 이중연료 추진엔진과 육상전원공급설비(AMP)가 탑재됐다. 현대글로비스에 따르면 LNG를 사용하면 기존 저유황유 대비 탄소 배출량을 약 26% 줄일 수 있다. 나비스호는 우선 남미 항로에 투입될 예정이다.

◆中 자동차 수출 급증에 선복난… 3년 전 선제 투자 결실

현대글로비스가 자동차운반선의 몸집을 키운 데는 운송 원가를 낮추려는 목적도 있다. 기존 6000대급 선박보다 차량을 80% 더 실을 수 있지만 건조비와 연료비는 그만큼 늘어나지 않는다. 그만큼 차량 한 대를 운송하는 데 드는 비용을 줄일 수 있다.

이규복 현대글로비스 대표이사 사장은 전날 광저우에서 열린 기자간담회에서 “선박의 캐파(적재능력)가 1.5배라고 하더라도 배 가격이 1.5배 차이가 나는 것은 아니고 1.5배를 싣는다고 해서 기름값이 1.5배 들어가는 것도 아니다”라고 설명했다.

이규복 현대글로비스 대표이사 사장이 지난 26일 중국 광둥성 광저우 GSI(광저우조선국제) 조선소에서 열린 초대형 자동차운반선 ‘글로비스 나비스’호 명명식에 참석해 손으로 한쪽을 가리키고 있다. 현대글로비스 제공

대형 선박의 경쟁력은 최근 자동차운반선 공급이 수요를 따라가지 못하면서 더욱 부각되고 있다. 중국 자동차 수출 물량은 2021년 204만대에서 지난해 799만대로 4배 가까이 늘었다. 현대글로비스는 올해 1125만대, 내년에는 1467만대에 달할 것으로 내다봤다. 자동차운반선을 이용한 중국발 수출 물량은 지난해 430만대에서 올해 608만대로 41%가량 늘어날 전망이다.

선박 시황 분석기관 클락슨에 따르면 자동차운반선 하루 용선료는 지난해 평균 4만9375달러에서 올해 10월 10만달러까지 뛰었다. 선박이 부족하다 보니 노후 선박의 폐선도 미뤄지고 있다.

반면 주요 조선소의 자동차운반선 건조 일정은 2030년 초까지 차 있는 상태다. 김정석 현대글로비스 해운사업부장(전무)은 “지금 발주를 해도 가장 빨리 나오는 게 2030년 하반기나 2031년”이라고 말했다.

나비스호를 중국에서 건조한 것도 선박 확보 시기와 관련이 있다. 국내 주요 조선소들이 LNG 운반선 등 고부가가치 선박 건조에 집중하면서 자동차운반선을 적기에 확보하기 어려웠기 때문이다.

경쟁 선사들이 신규 선박 확보에 어려움을 겪는 사이 현대글로비스는 3년 전 확보하기로 한 선박들을 잇달아 인도받고 있다. 중국발 물량 증가에 힘입어 올해 3분기 자동차운반선 사업 매출은 1조3659억원으로 전년 동기 대비 38.5% 증가했다.

현대글로비스는 올해 1~9월 기준 12.2%인 중국발 자동차 해상운송 시장 점유율을 내년 13.6%까지 끌어올리기로 했다. 2030년까지 운영 선대를 6500대급 환산 기준 106척에서 128척으로 확대하고, 고정선복 비중을 약 54%에서 64%로 높여 용선료 변동에 따른 비용 부담을 줄이기로 했다. 연간 완성차 해상운송 물량은 현재 340만대에서 500만대까지 늘려 전 세계 물동량의 약 20%를 담당하겠다는 구상이다.

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