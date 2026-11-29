서울 강남구 대치동의 한 아파트에서 불이 나 일가족 4명 가운데 70대 노부부가 숨지고 40대 아들 2명이 다치는 참변이 발생했다.

29일 서울수서경찰서에 따르면 오전 6시30분쯤 서울 강남구 대치동의 지상 15층·지하 1층짜리 아파트의 1층에서 불이 나 일가족 4명이 병원으로 옮겨졌다.

대치동 아파트 화재 현장. 연합뉴스

이 가운데 70대 노부부 2명은 심정지 상태로 이송됐으나 사망했다. 40대 아들 2명은 화상 및 연기 흡입으로 병원에서 치료 중이다.

아파트 경비원 등에 따르면 당시 불이 난 호수의 거주자 1명이 창문으로 고개를 내밀며 도움을 요청했고, 아파트 경비원과 주민 등이 돌을 던져 창문을 깨고 그를 구출했다. 나머지 거주자들은 소방이 현관으로 진입해 구조한 것으로 파악됐다. 다른 주민 23명은 스스로 대피했다.

아파트 경비원 A씨는 “화재 당시 큰 소리가 나진 않았으며, 집 안에 연기가 가득 찬 상황이었다”고 전했다.

신고를 받고 출동한 소방은 장비 28대와 인원 99명을 동원해 화재 발생 20여분 만인 오전 6시 50분께 불길을 잡았고 그로부터 약 15분 뒤인 7시6분 불을 완전히 껐다.

소방은 정확한 화재 원인을 조사 중이다.

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