한밤중 경북 경주 야산에서 발생한 산불이 관계 당국의 밤샘 진화 작업 끝에 진화됐다.

경북소방본부에 따르면 29일 오전 1시36분쯤 경주시 양남면 상라리의 야산에 불이 보인다는 신고가 접수됐다.

29일 경주시 양남면 상라리의 야산에서 산불이 발생해 흰 연기가 피어오르고 있다. 경북소방본부 제공

산불 최초 발견 당시 추정된 화선의 길이는 500m다. 화재 지점까지 도보로 진입해야 하는 등 접근이 쉽지 않은 데다 기상 상황이 맑고 초속 6.5m의 강풍이 불자 오전 2시8분쯤 대응 1단계를 발령했다. 또한 산불 확산을 방지하고자 산불특수대응단 및 산불신속대응팀을 투입해 밤샘 진화 작업을 벌였다.

날이 밝자 소방 당국과 산림청은 헬기와 인력을 투입해 7시간24분여 만에 주불을 진화하고 오전 9시5분쯤 대응 1단계를 해제했다. 이번 산불에 투입된 헬기는 15대, 인력은 253명, 산불진화차량은 72대로 확인됐다.

관계 기관은 산림재난방지법에 따라 산불조사를 실시해 정확한 피해면적과 재산피해를 조사한다.

소방 관계자는 “과실로 타인 또는 자신의 산림을 불에 태워 공공을 위험에 빠뜨린 경우 산림재난방지법에 따라 처벌할 수 있다”며 “산림과 산림인접지역에서는 화기 취급에 각별히 주의해야 한다”고 당부했다.

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