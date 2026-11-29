인천공항에서 출국하려던 전역군인의 여행가방에서 공포탄이 적발됐다. 인천공항에서는 한 달 전쯤에도 군 복무를 마친 여행자 가방에서 공포탄이 나왔다.

29일 인천국제공항경찰단 등에 따르면 26일 오전 8시쯤 인천공항 제2여객터미널 보안검색장에서 5.56㎜ 공포탄 1발이 적발됐다.

인천국제공항 전경. 인천공항공사 제공

공포탄은 실탄과 달리 탄두는 없지만 화약이 들어 있고 발사 시 폭발음과 화염이 발생해 항공기 내 반입이 금지된 위해물품이다.

이 공포탄은 일본으로 출국하려던 A씨의 휴대용 여행가방에서 나왔다. A씨는 전역하면서 가방에 공포탄을 넣어둔 사실을 기억하지 못하고 항공기에 탑승하려 한 것으로 알려졌다.

한 달 전에도 인천공항에서는 전역군인의 여행가방에서 공포탄이 적발됐다.

지난달 26일 오전 8시 5분쯤 인천공항 2터미널에서 독일로 출국하던 군인 출신 B씨의 가방에서도 5.56㎜ 공포탄 1발이 발견됐다.

B씨는 과거 군 전역 후 가방에 있던 공포탄을 발견하고 따로 보관해오던 사실을잊은 채 출국하려던 것으로 전해졌다.

전역자들의 여행가방에서 잇따라 공포탄이 적발되면서 군 당국의 탄약 관리에 허점이 노출됐다는 지적이 일고 있다.

한 공항 관계자는 “인천공항 보안검색에서 공포탄이 연이어 적발되는 것은 군 당국의 탄약류 관리에 문제가 있는 것 아니냐”고 말했다.

군 당국은 현장에서 수거된 공포탄을 인계받아 구체적인 사건 경위를 조사하고 있다.

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