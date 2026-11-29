소득 하위 10% 계층이 가진 여윳돈이 5년 만에 가장 큰 폭으로 감소했다. 민생회복소비쿠폰 지급 종료에 따른 기저효과와 함께 근로소득 감소의 여파까지 겹친 영향으로 풀이된다.

29일 국가데이터처 ‘가계동향조사’에 따르면 소득 하위 10%에 해당하는 1분위의 지난 3분기 처분가능소득은 63만7155원으로 전년 동기 대비 5만6912원(8.2%) 줄었다. 1분위의 처분가능소득은 2021년 2분기에 전년 동기보다 5만8707원(11.5%) 감소한 후 21분기(5년3개월) 만에 가장 큰 폭으로 줄었다.

처분가능소득은 가구소득에서 비소비지출을 뺀 금액이다. 가구가 소비지출이나 저축 등으로 처분할 수 있는 소득, 즉 자유롭게 쓰거나 저축할 수 있는 금액을 뜻한다.

1∼10분위에서 처분가능소득 감소율은 1분위가 가장 컸다. 반면 소득이 가장 많은 10분위(상위 10%)의 경우 처분가능소득이 3만4174원(0.3%) 늘었다. 비소비지출이 27만8285원(8.7%) 늘었지만, 소득이 31만2458원(2.2%) 증가하며 여유가 생겼다. 10분위는 지난해 4분기부터 네분기 연속 처분가능소득이 증가하며 1∼9분위와는 대비된 흐름을 보였다. 2∼9분위의 처분가능소득은 1.0∼4.2%의 감소율을 보였다.

전체 가구의 처분가능소득 평균 감소율은 1.7%였다. 전체 가구의 처분가능소득이 줄어든 것은 2023년 2분기(-2.8%)에 이어 13분기(3년 3개월) 만이다.

특히 1분위의 살림에 여유가 더 줄어든 것은 소득이 3.6% 감소했고 비소비지출이 16.5%나 늘었기 때문이다. 3분기 1분위의 소비를 보면 의류·신발 등에 쓴 돈은 7.6%, 주류·담배 지출은 0.9% 줄었다. 반면 식료품·비주류음료 지출은 4.3%, 주거·수도·광열비로 쓴 돈은 2.5% 늘었다. 소득이 감소하며 소비를 줄였지만, 전반적인 물가가 오르는 상황에서 식비나 주거비 부담이 작용했을 것으로 풀이된다. 3분기 소비자물가지수는 전년 동기 대비 2.9% 상승했다.

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