임광현 대통령 비서실장은 29일 김용범 메리츠지주 부회장을 필두로 해 민간위원으로만 구성된 자본시장 대전환 위원회가 출범하는 것과 관련, "일반 투자자와 소액주주, 혁신기업 등 다양한 시장 참여자의 목소리를 담아낼 것"이라고 약속했다.



임 실장은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "기업이 성장에 필요한 자금을 제때 조달하고 성장의 결실을 투자자와 함께 나눌 수 있는 자본시장을 만들기 위해 자본시장 대전환 위원회가 출범한다"면서 이같이 말했다.

임광현 청와대 비서실장이 지난 23일 춘추관에서 인사 관련 브리핑을 하고 있다. 청와대통신사진기자단

임 실장은 "11월 25일 금융위는 금융위원장과 민간위원장이 위원회를 함께 이끄는 안(공동위원장)을 가져왔지만, 대통령은 단박에 '노' (No) 했다"며 "김용범 위원장 '원톱'으로 하라, 대통령에게 직보하라(고 했다)"고 전했다.



그는 "비서실장이 읽은 대통령의 생각은 이렇다"며 "정부가 자본시장 혁신에 꼭 필요한 무엇을 모르고 있나. 정부가 모르면 시장을 잘 아는 타인이 필요하고 최고의 기업가, 전문가로부터 시작하자(는 것)"라고 언급했다.



이어 "실질적 의사 결정권을 부여하고 이를 통해 정부를 수정하겠다(는 것)"며 "위원회는 위원도 민간인 100%가 될 것으로, 기업가적 전문가에게 자본시장 개혁의 의사 결정권을 부여하고 정부의 관료주의적 타성을 수정하겠다는 것"이라고 강조했다.



그러면서 "개혁 의제까지도 민간 위원회가 결정한다"며 "정부의 시각에 시장을 맞추는 것이 아니라 시장의 시각에서 정부의 제도와 정책을 재설계해나갈 것"이라고 설명했다.



아울러 "정부가 할 일은 대한민국 자본시장 성공과 위원회 성공을 위한 전폭 지원, 전력투구, 전속력"이라고 덧붙였다.

<연합>

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