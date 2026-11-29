대구도시개발공사는 공사가 발행하는 계간 소식지 ‘청아람’이 최근 열린 ‘2026 대한민국 커뮤니케이션 대상’에서 인쇄사외보 부문 편집대상을 받았다고 29일 밝혔다.

‘2026년 청아람’ 가을호 표지. 대구도시개발공사 제공

1994년 8월 창간된 ‘청아람’은 공사의 주요 사업과 대구 지역 소식을 전하는 소식지로, 올해 가을호까지 통권 제117호를 발행했다. 지면은 △공사의 비전과 주요 사업을 소개하는 ‘DUDC X 비전(Vision)’ △공사 안팎에서 일하는 직원들의 이야기를 담은 ‘DUDC X 인사이드(Inside)’ △시민에게 유용한 생활정보를 제공하는 ‘DUDC X 라이프(Life)’ 및 ‘DUDC X 플러스(Plus)’ 등 네 개 코너로 구성된다.

올해 발행분에선 공사의 핵심 현안인 대구대공원 조성사업을 기획 연재로 다루며 공동주택 사업의 진행 과정을 상세히 소개했다. 이와 함께 도시개발 분야의 전문성을 살려 시민들의 일상에 실질적인 도움이 되는 부동산 정보도 비중 있게 담았다.

공사는 시민들의 접근성을 높이기 위해 도서관, 행정복지센터, 보건소 등으로 소식지 배부처를 확대했다. 또한 공사 공식 홈페이지와 카카오톡 채널을 통해 온라인 열람 서비스를 제공하며, 홈페이지나 블로그에서 구독을 신청한 시민에게는 책자를 직접 우편으로 발송하고 있다.

이재용 공사 사장은 “이번 수상은 시민들이 궁금해하는 사업 현장의 이야기와 생활에 필요한 정보를 꾸준히 지면에 담아온 결과”라며 “앞으로도 시민들의 궁금증에서 출발해 ‘청아람’의 지면을 알차게 채워가겠다”고 말했다.

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