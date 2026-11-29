냉장고에 넣지 않고 필요할 때마다 꺼내 먹을 수 있는 간편식이 늘고 있다. 즉석밥과 국·탕류가 주를 이뤘던 실온 간편식 시장이 떡볶이와 칼국수, 짜장면, 닭가슴살 등으로 확대되고 있다.

오뚜기 제공

오뚜기는 실온 보관의 편리함에 맛과 식감을 더한 제품으로 소비자 공략에 나섰다. 냉장고 공간이 부족한 1인 가구는 물론 간편하게 한 끼를 해결하려는 직장인과 여행·캠핑족까지 겨냥했다.

29일 업계에 따르면 오뚜기는 지난 6월 실온 보관이 가능한 컵떡볶이 3종을 출시했다. 오리지널, 로제, 핫스파이시 등 소비자 취향에 맞춰 세 가지 맛으로 구성했다.

액상소스를 사용해 떡의 쫄깃한 식감을 살린 것이 특징이다. 오리지널에는 어묵 토핑을 넣었고, 로제에는 크림분말을 더했다. 핫스파이시는 매운맛을 선호하는 소비자를 겨냥했다.

조리법도 간단하다. 물을 붓고 전자레인지에 돌리면 된다. 냉장·냉동 보관이나 해동 과정이 필요하지 않아 집에 여러 개를 사두고 야식이나 간식으로 즐기기 좋다.

오뚜기뿐 아니라 다른 식품업체들도 실온 간편식 제품군을 넓히고 있다. 보관 편의성에 집중했던 과거와 달리 면발의 식감과 소스의 풍미, 영양 성분까지 차별화 요소로 내세우고 있다.

면·소스 전문기업 면사랑은 실온에서 최대 11개월간 보관할 수 있는 반생면 시리즈를 선보이고 있다.

지난달 출시한 제품은 해물칼국수, 짜장면, 해물짬뽕, 볶음짬뽕 등 4종이다. 수연수타 방식으로 뽑은 생면을 고온의 증기로 찐 뒤 숙성과 반건조 과정을 거쳐 생면의 부드러움과 건면의 쫄깃함을 살렸다.

해물칼국수는 남해안 대멸치로 우려낸 육수에 오징어와 홍고추를 더했다. 해물짬뽕은 닭육수에 해산물과 채소를 넣어 얼큰한 맛을 냈다. 면과 소스, 고명이 한 팩에 들어 있어 별도로 식재료를 준비할 필요가 없다.

샘표도 중화요리 브랜드 차오차이를 통해 실온 간편식 시장을 공략하고 있다. 지난해 10월 직화 수타식 짜장면과 수타식 유니짜장면 등 실온 보관이 가능한 짜장면 키트 2종을 출시했다.

차오차이는 2024년 브랜드 출시 6개월 만에 요리소스와 전자레인지 조리용 간편식 등을 합쳐 누적 판매량 1000만개를 기록했다.

냉장·냉동 제품이 주를 이뤘던 닭가슴살 시장에서도 실온 보관 제품이 잇따르고 있다.

오아의 스포츠 영양식 브랜드 삼대오백은 국내산 닭가슴살을 사용한 실온 보관 제품 6종을 판매하고 있다. 오리지널부터 데리야끼, 블랙페퍼, 소이갈릭, 시장떡볶이, 칠리까지 맛을 세분화했다.

100g씩 개별 포장돼 별도의 해동이나 조리 없이 먹을 수 있다. 허닭 역시 소이갈릭과 칠리, 트러플크림 등 소스를 활용한 실온 닭가슴살 제품을 판매하고 있다.

CJ제일제당은 지난 9월 영양식 브랜드 밸런스밀을 통해 실온 보관이 가능한 저당 도시락 3종을 출시했다.

숯불치킨, 버터커리, 크레이지핫 등 세 가지 맛으로 닭가슴살과 통곡물밥을 하나의 용기에 담았다. 제품당 단백질 함량은 20g 이상이다. 현미와 흑미, 귀리 등을 사용해 식이섬유도 더했다.

버터커리맛 제품은 실온에서 9개월간 보관할 수 있다. 전자레인지에 약 2분간 데우면 한 끼 식사가 완성된다.

실온 간편식은 소비자뿐 아니라 식품업체에도 이점이 있다. 냉장·냉동 설비에 대한 의존도를 낮출 수 있고 재고 관리와 배송도 상대적으로 수월하다.

소비자 입장에서는 냉장고 공간에 구애받지 않고 여러 제품을 구매해 필요한 만큼 꺼내 먹을 수 있다.

오뚜기의 컵떡볶기처럼 분식 메뉴까지 실온 간편식으로 출시되면서 업체 간 경쟁도 달라지고 있다. 오래 보관할 수 있다는 것만으로는 차별화하기 어려워진 만큼 맛과 식감, 조리 편의성까지 갖춘 제품이 경쟁력을 좌우할 것으로 보인다.

업계 관계자는 “실온 간편식은 유통 및 배송 과정에서의 관리가 용이하고 가정에서도 보관이 편리하다는 장점이 있다”며 “최근에는 다양한 메뉴와 맛까지 갖춘 제품들이 출시되면서 소비자들의 간편식 선택지가 더욱 확대될 것으로 보인다”고 말했다.

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