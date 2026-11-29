익숙한 빼빼로 상자에 조선 궁궐의 단청 문양이 등장했다. 커피 브랜드는 주얼리 업체와 손잡고 크리스털 장식품을 내놨고, 패스트푸드점은 마블 영화 속 악당을 버거로 재현했다. 제품의 맛과 기능을 넘어 디자인과 문화적 경험까지 판매하려는 유통업계의 협업 경쟁이 한창이다.

롯데웰푸드 제공

29일 업계에 따르면 롯데웰푸드와 네스프레소, 누데이크, KFC 등 식품·외식 브랜드들이 패션과 주얼리, 문화유산, 영화 등 서로 다른 분야와 협업한 한정판 제품을 잇달아 선보이고 있다.

이른바 크로스오버 마케팅이다. 기존 제품에 다른 분야의 디자인이나 이야기를 접목해 소비자의 관심을 끌고, 협업 상대의 고객층까지 확보하려는 전략이다.

소비자들의 취향 중심 소비도 이런 흐름을 뒷받침한다.

시장조사 전문기업 엠브레인 트렌드모니터가 올해 전국 만 13\~69세 남녀 1200명을 대상으로 실시한 조사에서 응답자의 78.8%는 많은 사람이 좋아하는 것보다 자신이 진짜 좋아하는 것에 더 돈을 쓰고 싶다고 답했다. 남들이 잘 모르는 취향이어도 자신의 만족이 크면 충분하다는 응답도 77.1%에 달했다.

롯데웰푸드는 국가유산청과 협업해 지난달 29일 빼빼로 궁궐 단청 에디션을 출시했다. 조선 왕실의 주요 의식이 열렸던 창덕궁 인정전의 단청 문양을 과자 포장에 적용한 한정판 제품이다.

검은색 상자 전면에 화려한 단청 꽃문양을 배치했다. 평소 편의점과 마트에서 쉽게 접하는 빼빼로에 한국 전통 건축의 아름다움을 담아낸 것이다.

제품은 오리지널과 아몬드, 크런키, 초코필드, 화이트쿠키, 딸기 등 6종으로 구성됐다. 전국 롯데마트와 롯데슈퍼, 롯데마트 온라인몰에서 한정 판매된다.

이번 협업은 단순히 과자 상자의 디자인을 바꾸는 데 그치지 않는다. 한국을 방문한 외국인 관광객에게 익숙한 과자를 한국적인 기념품으로 판매하려는 전략과도 맞닿아 있다.

롯데웰푸드는 2024년부터 한국 전통문화와 주요 관광지를 빼빼로 포장에 담아왔다. 광화문과 세종대왕, 일월오봉도 등을 활용한 랜드마크 에디션이 대표적이다.

지난 7월에는 제48차 유네스코 세계유산위원회 공식 협력기관으로 참여하면서 한국 전통문화를 담은 빼빼로 랜드마크 에디션을 외국인 참석자들에게 제공하기도 했다.

이번 궁궐 단청 에디션은 이런 시도의 연장선에 있다. 제품 자체는 익숙한 빼빼로지만, 포장에 담긴 문화적 의미를 통해 선물이나 기념품으로서의 가치를 높인 셈이다.

실제 온라인에서도 전통문화 상품을 연상시킨다는 반응이 나왔다. 지난 6일에는 궁궐 단청을 적용한 빼빼로 포장이 국립중앙박물관 문화상품을 떠올리게 한다는 소비자 반응이 보도되기도 했다.

커피 브랜드 네스프레소는 글로벌 크리스털 브랜드 스와로브스키와 협업한 연말 한정 페스티브 컬렉션을 선보였다.

커피를 마시는 행위에 주얼리의 디자인 요소를 결합한 것이 특징이다. 특히 실생활에서 사용하는 액세서리를 패션 소품이나 장식품으로 활용할 수 있도록 구성했다.

대표 제품인 트래블 머그 홀더에는 스와로브스키 크리스털 36개를 적용했다. 길이를 조절할 수 있는 스트랩도 달아 외출할 때 가방처럼 활용할 수 있도록 했다.

네스프레소의 오리지널과 버츄오 커피 캡슐을 본뜬 크리스털 오너먼트도 출시했다. 평소 마시고 버리는 커피 캡슐의 형태를 장식품으로 재해석한 제품이다.

시즌 한정 커피도 함께 선보였다. 헤이즐넛 브라우니향과 블루베리 치즈케이크향 커피, 비스킷과 과일·코코아 풍미를 담은 크리스털 스파크 등 3종이다.

네스프레소는 이번 협업을 통해 커피를 마시는 고객뿐 아니라 크리스털 제품과 디자인 소품에 관심이 있는 소비자까지 공략하고 있다.

디저트 브랜드 누데이크는 프랑스 패션 브랜드 메종 마르지엘라와 협업한 티 컬렉션 웁스(Oops)를 지난달 30일 출시했다.

패션 브랜드의 디자인을 찻잔과 티팟, 텀블러 등 차를 마실 때 사용하는 제품에 적용했다.

대표적인 특징은 비대칭적인 형태와 흰색 마감이다. 메종 마르지엘라를 상징하는 비앙케토 디자인을 활용해 일반적인 찻잔과는 다른 형태를 만들었다.

두 개가 한 쌍으로 연결된 티백을 비롯해 비정형적인 모서리가 특징인 찻잔과 받침, 링 장식과 스티치 마감이 적용된 티팟 등도 선보였다.

제품은 서울 성수동 누데이크 티 하우스에서 한정 판매되며, 컬렉션 운영 기간은 다음 달 31일까지다.

이번 협업은 패션 브랜드의 디자인을 의류나 가방이 아닌 차와 식기에 적용했다는 점에서 눈길을 끈다. 차를 마시는 일상적인 경험을 브랜드의 디자인 취향을 드러내는 소비 활동으로 확장한 사례다.

KFC는 마블 스튜디오의 영화 어벤져스: 둠스데이와 협업한 한정 메뉴 둠 시리즈 5종을 지난 10일 출시했다.

영화 속 주요 악당인 닥터 둠의 상징적인 검은색과 초록색을 버거와 스낵에 적용했다.

버거는 둠징거와 둠트리플다운 2종이다. 스낵은 둠프라이, 둠에그타르트, 둠너겟 등 3종으로 구성했다.

둠징거에는 검은색 브리오쉬 번을 사용했다. 할라피뇨와 청양고추의 매운맛을 살린 소스, 레드와인 풍미를 더한 바비큐소스도 개발했다. 둠에그타르트에는 초록색을 적용해 캐릭터의 특징을 시각적으로 표현했다.

KFC는 메뉴 판매와 함께 매장 공간도 영화 콘셉트에 맞춰 꾸몄다.

서울 건대입구역점은 다음 달 27일까지 닥터 둠을 주제로 한 특별 매장으로 운영한다. 매장에는 티셔츠와 재킷, 후드, 모자 등 협업 상품 10종도 전시했다. 한정 메뉴 판매 기간은 내년 1월 4일까지다.

이들 기업의 협업 방식은 서로 다르지만 소비자가 제품을 선택하는 이유를 넓히려는 목적은 비슷하다.

롯데웰푸드는 한국 전통문화, 네스프레소는 주얼리, 누데이크는 패션, KFC는 영화 콘텐츠를 활용했다.

기존 제품에 관심이 없던 소비자도 협업 상대의 디자인이나 콘텐츠 때문에 구매를 고려할 수 있다는 점이 공통적인 특징이다.

한정판이라는 판매 방식도 눈여겨볼 부분이다. 제품을 일정 기간에만 판매하면 기존 제품과 차별화할 수 있고, 브랜드 팬들에게는 소장하거나 선물할 이유를 제공할 수 있다.

업계의 협업 경쟁은 앞으로도 제품 자체의 변화를 넘어 포장 디자인과 문화 콘텐츠, 매장 경험을 결합하는 방향으로 이어질 것으로 보인다. 소비자가 좋아하는 브랜드와 문화적 취향을 얼마나 자연스럽게 제품에 담아내느냐가 관건이다.

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