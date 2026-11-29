미디어 권력의 중심이 편집자와 언론사에서 데이터와 알고리즘으로 이동하고 있다. 오늘날 우리가 무엇을 보고, 무엇에 분노하며, 어떤 여론을 형성하는지는 보이지 않는 알고리즘의 영향을 받는다. 인공지능(AI)은 이러한 변화를 더욱 가속화하고 있다. 누구나 뉴스와 영상을 만들 수 있는 시대가 열렸지만, 그만큼 진실과 허위의 경계는 흐려졌다. 정보 생산의 민주화가 신뢰의 위기로 이어지는 역설이다.

‘AI 메타버스 시대 미디어 권력’의 저자 이동한. 저자는 책에서 인공지능과 알고리즘, 메타버스의 확산에 따른 미디어 권력의 변화와 미래를 분석하고 기술 발전 속에서 인간의 역할과 미디어의 책임을 모색하고 있다.

메타버스는 미디어의 영역을 가상공간으로 확장한다. 그곳에서 미디어는 기사나 영상에 머물지 않고 경험과 공간의 형태로 존재한다. 가상공간의 만남과 소비, 정치적 캠페인과 문화 활동이 현실과 연결되면서 새로운 공론장이 만들어진다. 결국 공간을 설계하고 규칙을 정하며 데이터를 소유한 주체가 새로운 영향력을 갖게 된다는 것이다.

성균관대 대학원 언론정보학 교수와 세계일보 편집인·발행인, 신경주대 총장을 역임한 저자는 이 책에서 AI와 메타버스가 바꾸는 미디어 권력의 구조를 짚는다. 기술 발전을 무조건 두려워하거나 낙관하기보다 기술을 둘러싼 제도와 윤리, 시민의 감시와 참여가 중요하다고 강조한다.

저자 이동환

책은 급변하는 문명과 사회 현상을 다양한 고사와 역사적 사례를 통해 풀어낸다. ‘광대는 웃으면서 운다’, ‘프로파간다 마법에 걸리지 마라’, ‘진실은 어디서 살 것인가’, ‘때릴수록 커지는 도깨비’, ‘손오공과 머리카락 분신술’ 등 흥미로운 주제들이 눈길을 끈다. 옛이야기와 고사를 통해 오늘의 현실을 비추고, 현실의 문제를 다시 역사적 지혜로 해석하는 방식이 특징이다. 정보의 홍수 속에서 이슈와 의제를 판단해야 하는 디지털 노마드 시대. 저자는 AI가 인간의 지능을 넘어서는 미래, 휴머노이드 로봇과 함께 가상공간을 오가는 시대에 미디어 권력의 변화를 읽는 일이 인간 실존의 중요한 과제라고 말한다. 기술의 발전을 넘어 인간은 어디서 와서 어디로 가며, 어떻게 살아야 하느냐는 근본적인 질문을 던지는 책이다.

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