봄·여름에 주로 신던 메리제인과 뮬이 겨울 신발로 변신했다. 기존 인기 제품에 털 안감과 패딩 소재를 더했더니 매출도 뛰었다. 유통업계가 두툼한 방한 부츠뿐 아니라 평소 출근이나 외출할 때 신기 좋은 겨울 신발을 잇달아 내놓고 있다.

이랜드 제공

29일 업계에 따르면 이랜드월드가 전개하는 뉴발란스의 이달 1일부터 23일까지 겨울 시즌화 매출은 전년 동기 대비 24% 증가했다. 신세계인터내셔날이 수입·판매하는 어그(UGG)도 지난달 1일부터 이달 18일까지 매출이 지난해 같은 기간보다 약 40% 늘었다.

뉴발란스는 올해 윈터 브리즈와 윈터 로버를 중심으로 겨울 시즌화 제품군을 구성했다.

윈터 브리즈는 무스탕 코트에서 착안한 디자인에 부드러운 퍼 안감을 적용한 겨울용 메리제인 슈즈다. 신발 겉면에는 천연가죽을 사용했다. 두꺼운 양말이나 기모 스타킹을 착용한 상태에서도 일상복과 함께 신을 수 있도록 기획했다.

브리즈는 한국 소비자의 의견을 반영해 개발한 제품이다. 2024년 8월 처음 출시한 뒤 지난해 10월에는 겨울용 윈터 브리즈를, 올해 4월에는 굽이 낮고 날렵한 형태의 플랫 브리즈를 선보였다.

기존 인기 상품을 계절에 맞게 변형하면서 판매 기간을 사계절로 넓힌 것이다.

윈터 로버도 기존 뮬 로버에 보온 기능을 더한 제품이다. 신발 안쪽과 깔창에 플리스 소재를 사용하고, 발등을 잡아주는 T자형 스트랩을 적용했다.

신세계인터내셔날의 어그도 겨울 성수기를 앞두고 제품군을 확대하고 있다.

기존 클래식 양털 부츠와 슬립온 형태의 타즈먼에 이어 무릎 가까이 올라오는 울트라톨, 털 소재를 겉으로 드러낸 플러프 제품 등을 선보였다.

오프라인 마케팅도 강화했다. 지난 13일부터 22일까지 서울 종로구 북촌에서 헤리티지 팝업스토어를 운영했다. 지난 18일까지 누적 방문객은 1만3000여명으로, 이 가운데 외국인 비중은 약 68%에 달했다.

영원아웃도어의 노스페이스도 지난 13일 겨울 신발 컬렉션을 출시했다. 대표 방한화인 눕시 부띠 숏에는 구스다운 충전재를 사용했다. 숏패딩 디자인을 적용한 눕시 뮬과 간편하게 신고 벗을 수 있는 스노우 뮬도 선보였다.

락피쉬웨더웨어는 지난달 겨울 부츠 제품군을 확대했다. 퍼 안감과 가죽 스트랩을 적용한 맥시 폴디드 스티치 부츠 등을 출시하며 겨울철 여성 패션 수요 공략에 나섰다.

온라인 패션 플랫폼에서도 겨울 신발의 인기가 확인된다.

무신사의 연중 최대 할인 행사인 무진장 2026 겨울 블랙프라이데이는 개막 43시간 만에 누적 판매액 1000억원을 돌파했다. 역대 최단 기록이다.

신발 부문 하루 판매액은 100억원을 넘어섰다. 신발 매출은 전년 대비 68% 증가했다. 브랜드 판매 순위 10위권에는 어그와 뉴발란스, 노스페이스 등이 이름을 올렸다.

겨울 신발 시장에서 눈여겨볼 대목은 기존 인기 상품의 활용 방식이다. 뉴발란스는 메리제인과 뮬에 보온 소재를 더했고, 노스페이스는 대표 패딩 제품의 디자인을 신발에 적용했다. 어그는 부츠 길이와 털 소재를 달리해 소비자의 선택 폭을 넓혔다.

기존 제품의 인지도를 활용하면서 계절별 구매 수요까지 확보하려는 전략으로 풀이된다. 방한화가 야외활동을 위한 기능성 제품에서 일상복에 맞춰 신는 패션 상품으로 영역을 넓히면서 브랜드 간 경쟁도 치열해지고 있다.

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