호텔업계가 크리스마스를 앞두고 객실 밖으로 눈을 돌리고 있다. 호텔에 투숙하지 않아도 호텔의 식음료와 서비스를 경험할 수 있도록 크리스마스 마켓에 전용 공간을 마련하는가 하면 백화점, 패션 브랜드와 손잡고 연말 고객 유치에 나섰다.

롯데호텔앤리조트 제공

숙박과 외식을 중심으로 이뤄졌던 호텔의 연말 마케팅이 쇼핑과 공연, 체험 등으로 확대되는 모습이다. 크리스마스 데이트를 즐기려는 연인부터 가족 단위 나들이객까지 잠재 고객층을 넓히겠다는 전략으로 풀이된다.

29일 업계에 따르면 롯데호텔앤리조트는 서울 잠실 롯데월드타워 월드파크 잔디광장에서 열리는 ‘2026 롯데타운 크리스마스 마켓’에 프라이빗 라운지 3개 동을 마련했다.

특급호텔 라운지를 재현한 ‘롯데호텔·더 라운지’와 영국 패션 브랜드 바버와 협업한 ‘바버 익스프레스’, ‘바버 코티지’로 구성했다. 각각 열차와 오두막을 주제로 꾸몄다.

이용객에게는 롯데호텔 자체 브랜드(PB) 상품인 골드 초콜릿 케이크와 시그니엘 라운지에서 제공하는 샴페인을 내놓는다. 크리스마스 마켓에 우선 입장할 수 있는 패스트패스 4매도 포함된다.

라운지 1개 동은 최대 4명이 70분간 이용할 수 있다. 가격은 주간 18만원, 야간 22만원이다. 운영 기간은 내년 1월 3일까지다.

롯데백화점이 주관하는 크리스마스 마켓은 2023년 시작해 올해로 4회째를 맞았다. 지난해까지 누적 방문객은 110만명을 넘어섰다.

올해는 약 2644㎡(800평) 규모의 공간을 19세기 영국의 크리스마스 거리로 꾸몄다. 17m 높이의 시계탑과 2층 회전목마를 설치하고 식음료와 캐릭터 상품 등을 판매하는 40여개 상점을 배치했다.

백화점이 집객 효과를 높이고 호텔은 투숙객 이외의 소비자에게 자사 식음료와 서비스를 알릴 수 있는 구조다. 패션 브랜드 역시 연말 나들이객과 만날 수 있는 오프라인 접점을 확보했다.

백화점의 크리스마스 콘텐츠를 호텔 객실 상품과 연결한 사례도 있다.

페어몬트 앰배서더 서울은 더현대 서울 크리스마스 빌리지와 연계한 ‘윈터 빌리지 스토리’ 패키지를 선보였다.

객실 1박과 2인 조식, 크리스마스 빌리지 입장권 1매, 더현대 서울에서 사용할 수 있는 2만원 상당의 바우처를 제공한다. 입장권 1매로 최대 4명이 패스트트랙을 이용할 수 있다.

크리스마스 빌리지를 관람하려는 고객을 호텔 숙박 수요로 연결하고, 투숙객의 백화점 방문도 유도하는 방식이다.

파라다이스시티는 내년 1월 3일까지 크리스마스 프로모션 ‘알파인 홀리데이’를 운영한다.

실내 광장인 플라자를 북유럽 겨울 마을로 꾸미고 몽슈슈, 랜디스도넛 등 유명 디저트 브랜드를 입점시켰다. 제이닷트리, 피치스트로베리 등 크리스마스 소품 브랜드도 참여한다.

매일 저녁 미디어 파사드 쇼를 진행하고 다음 달 26일에는 가수 에일리 등의 공연도 마련했다. 숙박과 별개로 쇼핑과 외식, 공연을 즐기려는 방문객을 끌어들이는 데 초점을 맞췄다.

호텔 내부에서도 기존 고객층을 넓히려는 시도가 이어지고 있다.

워커힐 호텔앤리조트는 올해 성인 커플을 대상으로 한 ‘산타 나잇 빌리지’를 새롭게 운영한다.

2017년부터 핀란드 산타 재단과 협업해 선보여온 어린이 중심의 크리스마스 프로그램을 성인 고객까지 확대했다.

아차산 숲에 자리한 포레스트 파크에서 핀란드 공인 산타와 기념사진을 찍고 포푸리 만들기, 캐럴 라이브 공연 등을 즐길 수 있다. 향수 브랜드 플르부아의 연말 한정 선물도 제공한다.

그랜드 하얏트 서울은 다음 달 4일 야외 아이스링크를 개장한다. 객실과 조식, 아이스링크 입장권 2매, 핫초코 2잔 등을 결합한 겨울 패키지도 내놨다.

메이필드호텔 서울은 다음 달 24일과 25일 저녁 뷔페와 뮤지컬 갈라쇼를 결합한 상품을 선보인다. 겨울왕국, 알라딘, 위키드, 케이팝 데몬 헌터스 등의 음악으로 공연을 구성했다.

목시 서울 인사동은 AI 로봇 카메라가 이용자의 움직임을 추적해 사진과 영상을 촬영하는 포토 스튜디오를 연말 데이트 콘텐츠로 내세웠다. 투숙객 전용 시설로 이용료는 1회 6000원이다.

식음료 상품도 단순한 크리스마스 특선 메뉴에서 벗어나고 있다.

이랜드파크가 운영하는 켄싱턴호텔 여의도는 연말과 기념일 고객을 겨냥한 객실·식음 상품 5종을 출시했다.

대표 상품인 프러포즈 패키지에는 2인 코스 요리와 와인뿐 아니라 생화 장식, 꽃바구니, 영상 송출 서비스가 포함된다. 사전 요청하면 호텔 직원이 프러포즈 현장도 촬영한다.

더블트리 바이 힐튼 서울 판교는 다음 달 31일 호텔 21층에서 DJ 공연과 함께 신년 카운트다운 파티를 연다.

르메르디앙 서울 명동은 4코스 저녁 식사와 딸기 디저트 뷔페를 결합했다. 알로프트 바이 메리어트 서울 명동은 객실에서 신세계스퀘어 미디어 파사드를 감상할 수 있는 숙박 상품을 마련했다.

호텔 입장에서 크리스마스와 연말은 객실 판매뿐 아니라 식음료와 부대시설 매출을 확보할 수 있는 시기다. 외부 브랜드와 협업하면 기존 호텔 이용객이 아닌 소비자에게도 서비스를 알릴 수 있다.

롯데호텔처럼 크리스마스 마켓에 직접 공간을 마련하는 사례가 대표적이다. 호텔을 찾는 고객을 기다리는 대신 소비자가 모이는 장소로 직접 나간 것이다.

연말 소비시장을 둘러싼 호텔업계의 경쟁도 달라지고 있다. 객실을 얼마나 많이 판매하느냐를 넘어 숙박하지 않는 고객까지 얼마나 끌어들일 수 있느냐가 새로운 경쟁 요소로 떠오르고 있다.

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