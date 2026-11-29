마마무 솔라가 바쁘게 달려온 20대를 돌아보며 진솔한 마음을 전해 '아는 형님' 멤버들에게 뭉클함을 안겼다.

지난 28일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에는 일일 형님으로 미주가 출연했으며, 게스트로 서경석, 정준하, 김병만, 솔라가 함께했다.

JTBC '아는형님' 갈무리

이날 서장훈은 레크리에이션 지도사 자격증, 웃음 치료사 자격증, 펀 리더십 자격증, 대형 견인차 면허까지 총 4개의 자격증을 보유한 솔라에게 "바쁘게 살다가 번아웃 온 적은 없었어?"라고 물었다.

솔라는 "있었던 것 같아"라고 솔직하게 답했다. 이어 "지금은 이제 30대인데, 20대에 마마무 활동을 하면서 바쁘게 살았다 보니 힘든 것도 모르고 지나간 것 같다"고 털어놨다. 또한 "20대 때 열심히 살았던 나에게 위로를 해주고 싶다는 생각에 노래를 만들게 됐다"고 자작곡의 탄생 배경을 밝혔다.

이후 솔라는 자작곡 '나의 20대에게'를 열창하며 진심 어린 무대를 선보였다. 이를 들은 이수근은 "솔라 이야기뿐만이 아니라 우리들의 20대 이야기 같다"고 공감했고, 강호동 역시 "너무 위로된다"며 감동을 드러냈다.

한편, 솔라의 자작곡 '나의 20대에게'는 솔라가 직접 작사·작곡에 참여한 곡으로, 20대 시절의 자신에게 전하는 위로와 응원의 메시지를 담았다. 지난 12일 각종 음원 사이트를 통해 발매됐다.

<뉴스1>

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