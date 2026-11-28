강렬한 비트와 사물놀이 가락이 어우러진 음악에 맞춰 흰 탈을 쓴 무용수들이 역동적인 춤사위를 펼친다. 푸른 조명 아래 무대 중앙에 밀집해 입체적인 대형을 이뤘던 무용수들은 이내 무대 곳곳으로 흩어진다. 현란한 상모돌리기와 현대적 감각으로 재해석한 사자탈춤이 등장하고 무대 상공에는 웃음 띤 거대한 흰 탈이 떠오른다.

몸을 한껏 낮췄다가 힘차게 도약하는 어린 소녀들의 일사불란한 군무는 여느 걸그룹 칼군무를 능가한다. 주체할 수 없는 신명이 절로 솟구치는 이 춤은 리틀엔젤스예술단의 ‘신탈춤’. ‘법고창신(法古創新·옛것을 본받아 새로운 것을 만든다)’의 진수를 보여준다. 그리고 ‘걸스 캔 두 애니싱(Girls Can Do Anything·소녀들은 무엇이든 할 수 있다)’이 구현된 무대이기도 하다. 전통적으로 남성 연희자들이 주로 맡았던 상모놀이와 사자탈춤까지 어린 소녀들이 자유자재로 소화하기 때문이다.

리틀엔젤스예술단의 올해 신작 ‘비상, 하늘을 짓다’. 1964년 초연한 ‘길쌈놀이’ 속 단심줄놀이를 현대적 군무로 재해석해 허공에 거대한 직물을 짜는 듯한 장관을 연출한다. 최상수 기자

내년이면 창단 65주년을 맞는 리틀엔젤스예술단은 일찌감치 ‘걸스 캔 두 애니싱’을 실천해 온 예술단체다. 큰반과 작은반으로 나뉜 초등학교 3학년부터 중학교 3학년까지 어린 단원들은 춤을 추고 노래를 부르고 가야금을 타고 북을 친다. 국악부터 현대적 창작무용까지 넘나들며 무대를 오롯이 자신들의 기량으로 채운다. 전통춤을 재현하는 데 그치지 않고 새로운 한국춤을 만들어가는 창작의 주역들이기도 하다.

26일부터 사흘간 서울 광진구 유니버설아트센터에서 펼쳐진 리틀엔젤스예술단 정기공연 ‘하모니’는 이 특별한 예술단체가 어떻게 진화하고 있는지 확인할 수 있는 무대였다. 2024년 ‘신명한판’과 2025년 ‘신탈춤’에 이어 올해 ‘비상, 하늘을 짓다’까지 3년 연속 발표한 신작을 한자리에서 만나볼 수 있었다.

‘신탈춤’만큼이나 흥이 솟구친 이날 공연의 또 다른 백미는 ‘신명한판’이었다. 타악과 춤이 혼연일체가 된 무대에서 어린 소녀들은 놀라운 에너지를 뿜어냈다. 휘몰아치는 장단과 역동적인 춤사위가 맞물리며 타악이 지닌 원초적 생명력이 극장 안 모두를 들썩이게 만들었다.

리틀엔젤스예술단의 ‘비상, 하늘을 짓다’. 어린 무용수들이 너울거리는 반투명한 천과 날갯짓을 연상시키는 춤사위로 생명의 비상을 형상화하고 있다. 최상수 기자

가장 관심을 모은 작품은 이날 선보인 올해 신작 ‘비상, 하늘을 짓다’. 1964년 초연한 예술단 초기 대표작 ‘길쌈놀이’에서 착안해 만든 대형 군무다. ‘신명한판’과 ‘신탈춤’이 전통연희에 내재한 역동성을 극대화한 작품이라면 ‘비상, 하늘을 짓다’는 한국춤 특유의 선과 색채를 현대적 무대예술로 확장한 작품이다.

어둠에 잠긴 무대에서 한 줄기 빛과 함께 생명이 깨어나듯 춤이 시작된다. 푸른빛과 연보랏빛이 감도는 반투명한 천을 펼친 무용수들의 몸짓은 날갯짓을 연상케 한다. 팔을 들어 올리고 몸을 회전할 때마다 가벼운 천이 허공에서 부풀어 오르고 너울거린다. 무용수의 몸을 따라 움직이는 천이 춤사위의 연장선이 된다.

짙은 청록색 의상 차림의 무용수들이 밀집 대형을 이뤄 추는 군무에선 한삼의 움직임이 두드러진다. 일제히 한삼을 머리 위로 치켜올렸다가 몸을 낮추며 좌우로 펼치는 춤사위는 거대한 꽃이 피어나는 듯하다. 무용수들이 만들어내는 대형과 몸의 높낮이 변화만으로도 무대에 입체감이 더해진다.

춤은 ‘길쌈놀이’ 속 단심줄놀이를 재해석한 장면에서 절정에 이른다. 무대 중앙에 우뚝 솟은 기둥에서 붉은색과 노란색, 초록색 등 형형색색의 긴 천이 사방으로 펼쳐진다. 소녀들이 기둥을 중심으로 원을 그리며 회전하자 색색의 천이 서로 얽히며 새로운 무늬를 만들어낸다. 마치 허공에 거대한 직물을 짜는 듯한 광경이다.

힘찬 도약과 일사불란한 군무가 돋보이는 리틀엔젤스예술단의 ‘신탈춤’. 최상수 기자

기둥 주변에 모인 무용수들과 그 바깥에서 반투명한 치맛자락을 펼치며 춤추는 무용수들이 서로 다른 층위의 군무를 펼친다. 중앙에서 사방으로 뻗어나가는 단심줄의 직선과 무용수들이 그리는 곡선, 원형으로 펼쳐진 대형이 어우러지며 무대 전체가 끊임없이 변화하는 하나의 거대한 조형예술 작품이 된다.

리틀엔젤스가 창작무용의 영역을 본격적으로 넓혀온 과정에서 빼놓을 수 없는 인물이 지난 17일 작고한 한국 창작춤의 선구자 배정혜 명예예술감독이다. 이날 무대에선 어린 단원들이 세뱃돈을 받고 제기를 차며 노는 풍속을 흥겨운 춤으로 풀어낸 고인의 2021년작 ‘설날아침’을 만날 수 있었다.

현란한 상모돌리기와 현대적 감각으로 재해석한 사자탈춤이 어우러진 역동적인 ‘신탈춤’. 최상수 기자

2018년 예술단에 합류한 배정혜는 ‘궁’ ‘화검’ ‘진쇠놀이’ ‘바라다’ ‘설날아침’ 등 전통에 뿌리를 두되 현대적 감각이 돋보이는 작품들을 잇달아 선보이며 리틀엔젤스의 춤 어법을 확장했다. 생전 본지와 인터뷰에서 배정혜는 “작품을 하나 하려면 훈련과 안무에 일 년쯤 걸린다. 난관이 뭐냐면 아이들은 자꾸 커서 초등학생이 중학생이 되고, 중학생이 고등학생이 되어서 가르쳐서 할 만하면 졸업한다”고 토로한 바 있다.

그만큼 단원이 끊임없이 바뀌는 어린이예술단에서 새로운 작품을 만들고 이를 온전히 전승하는 건 성인 무용단보다 몇 곱절 어려운 일이다. 이런 여건에서도 꾸준히 신작을 발표하고 새로운 레퍼토리를 축적해 온 리틀엔젤스의 성취는 각별하다. 이처럼 과감한 변화를 시도할 수 있는 데에는 오랜 세월 오롯이 지켜온 정통 레퍼토리가 든든한 기반이 되고 있다. 공연 첫머리를 장식한 ‘북춤’(1964년작)을 비롯해 ‘처녀총각’(1965년작) ‘부채춤’(1964년작) ‘시집가는날’(1965년작) 등 이제는 한국 창작무용의 고전 반열에 오른 작품들의 아름다움은 여전했다.

60여년 전 선배들이 추었던 춤을 고스란히 이어가면서 그 선배들조차 미처 상상하지 못했을 새로운 춤을 추는 소녀들. 창단 100년을 향해 나아가는 리틀엔젤스의 미래를 기대하게 하는 무대였다.

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