“세종에 한 번도 가본 적이 없어요. 그렇지만 (세종에 내려가도) 괜찮아요.”

27일 오후 서울 종로구 한 음식점에서 만난 대한민국 미래 행정을 책임질 두 명의 ‘꿈나무’는 이렇게 말했다. 올해 5급 공개경쟁채용시험에서 행정직 최고득점과 최연소 합격을 동시에 거머쥔 김재겸(21)씨와 행정·과학기술직을 통틀어 전체 최연소 합격의 영예를 안은 장진혁(20)씨다. 경북 포항 출신인 김씨는 서울대 철학과에, 전남 순천 출신인 장씨는 서울대 컴퓨터공학과에 재학 중이다.

이제 겨우 스무 살 남짓, 지방에서 갓 상경해 고시 공부에 매진했으니 한창 서울 라이프를 즐기고 싶을 법도 한데 다시 지방이라니. 그것도 ‘노잼도시’라는 별명이 붙은 세종이라니. 눈치 없는 기자는 세종살이 에피소드를 늘어놓았다. 맥도날드 1호점이 문을 열자 수백명이 줄을 섰다는 이야기부터 밤 10시면 편의점이 하나둘 문을 닫고, 외곽에서는 밤이면 도로에 고라니가 튀어나온다는 이야기까지.

그런 기자에게 두 사람은 사뭇 진지한 답변을 내놨다. 공무원이 된 만큼 세종에서 생활하는 것은 괜찮다고. 그보다 더 걱정되는 것은 뉴스로 접한 세종의 주거난이라고 했다. 기자는 이내 숙연해졌다.

27일 오후 서울 서촌의 한 음식점에서 올해 5급 공채 행정직 최고득점·최연소 합격자 김재겸(21)씨와 전체 최연소 합격자 장진혁(20)씨가 세계일보와 인터뷰하고 있다. 인사혁신처 제공

무궁무진한 선택지 앞에 놓인 청년들…왜 하필 공무원?

그런데 대체 왜 공무원일까. 국가의 미래를 설계하고 국민의 삶을 바꿀 수 있는 매력적인 직업이지만, 예전만큼 선망받는 직업은 아니지 않은가. 상대적으로 낮은 처우와 경직된 조직문화 등을 이유로 공직을 떠나는 이들을 취재 현장에서 심심찮게 접해왔기에 궁금했다. 수많은 선택지를 두고 왜 이리도 빨리 공직에 뜻을 품은 걸까 하고.

조부모 밑에서 역사 이야기를 듣고 자란 김씨는 자연스럽게 애국심을 키웠다고 했다. 집안에선 법학전문대학원(로스쿨)에 진학해 법조인이 되길 바랐지만 김씨의 마음은 행정부로 기울었다. 김씨는 “사법 기능은 사후적인 정의를 세워가는 일이라면 행정부는 미리 좋은 사회를 만들어가는 데 좀 더 집중하지 않나 싶었다”고 말했다.

어릴 때부터 컴퓨터와 인공지능(AI), 사회 현안에 관심이 많았던 장씨는 이를 두루 살릴 수 있는 진로로 공직을 선택했다. 그러면서 “요즘 컴퓨터공학 분야의 취업시장이 많이 좁아졌고, AI에 일자리가 대체될 수 있다는 현실적인 우려도 반영됐다”고 털어놨다.

27일 오후 서울 서촌의 한 음식점에서 김씨와 장씨가 세계일보 기자와 공직을 선택한 이유와 앞으로의 세종살이 등에 대해 이야기를 나누고 있다. 인사혁신처 제공

세종에 꼭 생겼으면 하는 것…“기차역과 공무원 아파트”

곧 세종에 내려올 예비 공무원들이 세종에 바라는 것은 무엇일까. 김씨는 정부세종청사 인근의 기차역을 꼽았다. 그는 “여가시설을 많이 짓기보다 근처 다른 도시와의 연결성을 높이는 게 필요하다”며 “공무원들의 출장이 잦은 만큼 청사 인근에 기차역이 생기면 공적 업무의 효율성과 개인적 효용을 동시에 높일 수 있을 것”이라고 했다. 참고로 KTX 세종역 신설은 세종시민의 오랜 염원이다. 세종시는 지난 13일 충청권광역급행철도(CTX)와 고속철도 노선을 연결해 KTX를 세종 도심에 정차시키는 방안을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영해 줄 것을 국토교통부에 건의했다.

장씨가 꼽은 것은 공무원 아파트다. 서울보다 인프라가 부족한 만큼 집값이라도 저렴하길 바랐다. 세종의 물가가 서울보다 비싸고 최근 전월세 매물마저 부족한 현실에 우려를 표했다. 장씨는 “교통이나 밥값, 집값 등 현실적인 부분이 해결된다면 좋겠다”며 “제가 사는 곳이 가장 살기 좋은 곳이라고 생각하며 살아온 만큼 앞으로 살아갈 세종이 더 발전하길 바란다”고 말했다.

지난해 치러진 국가공무원 5급 공채 및 외교관 후보자 선발 제1차 시험 모습. 연합뉴스

행안부서 ‘지방소멸’ 해법 찾고, 과기정통부서 ‘AI 시대’ 대비하고

그렇다면 두 청년은 공무원이 돼 어떤 일을 하고 싶을까. 행정안전부 근무를 희망하는 김씨의 관심사는 ‘지방소멸’ 문제다. 김씨는 “지역 특색에 맞는 사업들을 지원하고 싶다”며 “행정이 걸림돌이 되지 않도록 양질의 행정서비스를 제공하면서 필요한 부분은 적극적으로 지원하는 지방 정책을 구상해 보고 싶다”는 포부를 밝혔다.

과학기술정보통신부 근무를 희망하는 장씨는 기술 발전과 법·제도 사이의 간극에 관심이 많다. 장씨는 “법과 제도는 느린 반면 기술 발전에는 가속도가 붙고 있고 앞으로 그 격차가 더 커질 것”이라며 “AI 등 신기술의 발전에 따른 제도적 공백을 메우고, 사전에 문제를 예측해 신속하게 대응할 수 있는 체계를 구축하는 데 관심이 있다”고 말했다.

특히 자신이 살아갈 세종이 신기술을 실생활에 적용하는 테스트베드(시험무대)가 됐으면 좋겠다고 했다. 그는 “다양한 분야의 신기술을 적용할 수 있는 환경이 조성된다면 제게는 매일매일이 흥미로울 것 같다”고 기대감을 드러냈다. 세종의 교통 혼잡 문제 해결에도 관심을 보였다. 그는 “도심에서는 자율주행 택시와 버스, 드론 택시가, 외곽에서는 수요응답형 교통체계가 상용화되면 좋겠다”고 덧붙였다.

2024년 세종시 도시광장 전경. 세종시청 제공

그나저나 기특한 이 두 청년, 대체 어떻게 공부했기에 합격할 수 있었을까. 두 사람의 공부법이 궁금하다면?…다음 편을 기대해 주세요.

100투더세종…25편/투 비 컨티뉴

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