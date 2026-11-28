음주운전이 의심되는 차량을 발견해 경찰에 신고했음에도 경찰이 단속하지 않자 지구대를 찾아가 소란을 피운 60대 택시기사가 철창신세를 지게 됐다.

춘천지법 형사3단독 박동욱 판사는 공무집행 방해와 교통사고처리 특례법 위반(치상) 혐의로 기소된 A(60)씨에게 징역 10개월을 선고했다고 28일 밝혔다.

음주운전을 신고했다가 지구대에서 소란을 피워 춘천지법에서 징역 10개월을 선고받은 60대 택시기사의 상황을 풍자한 펜화 만평 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

공소사실에 따르면 A씨는 지난해 11월 23일 자정 무렵 택시를 운전하던 중 음주운전이 의심되는 승용차를 발견하고 112에 신고했다.

A씨는 신고를 받고 출동한 경찰관이 승용차 운전자를 음주운전으로 단속하지 않은 사실을 알게 됐다. 불만을 품은 A씨는 지구대 경찰관에게 전화를 걸어 욕설을 하는 등 항의했다.

이어 지구대를 찾아가 소란을 피우고 이를 말리는 경찰관을 밀치는 방식으로 폭행했다.

A씨는 다음 달 23일 신호위반으로 교통사고를 내기도 했다.

재판에 넘겨진 A씨는 “음주운전 제보자로 제보 결과를 확인하기 위해 지구대를 방문했는데 경찰관들이 먼저 힘을 사용해 여기에 대응했을 뿐”이라며 정당방위를 주장했다.

사건을 살핀 재판부는 “지구대를 찾아가 경찰관에게 욕설하고 폭행해 직무집행을 방해하고 신호를 위반해 교통사고를 내는 등 범행 경위와 수법, 과실 정도에 비춰 죄질이 좋지 않다”고 지적했다.

이어 “피해 회복이 이뤄지지 않았고 합의하지도 못했다. 납득하기 어려운 변명으로 일관하고 있다”며 “경찰과 피해자를 상대로 고소나 민사소송을 제기하는 등 범행 후 정황도 좋지 않다”고 양형 이유를 설명했다.

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