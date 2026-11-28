태백시는 교육부 주관 ‘교육혁신선도지역’ 공모사업 선정에 따라 지역의 교육 여건을 개선하고 학생 개개인의 다양한 가능성을 키울 수 있는 태백형 교육혁신사업을 2027년부터 본격 추진한다고 28일 밝혔다.

이번 공모사업에는 전국 130개 지역이 신청해 인구감소지역 32개, 비수도권 지역 11개 등 총 43개 지역이 선정됐다. 태백시는 인구감소지역 32개 선정 지역에 이름을 올렸다. 강원도에서는 태백시를 포함한 7개 지역이 선정됐다.

교육혁신선도지역 관련 포스터. 태백시 제공

이번 공모 선정으로 2027년부터 2029년까지 3년간 총 60억원 교육부 특별교부금을 지원받는다. 이후 단계평가를 통한 2년간 추가 지원까지 포함하면 최대 5년간 100억원 규모 교육혁신사업을 추진할 수 있게 된다.

2027년도 사업비는 총 20억원이다. 이 중 10억원은 태백교육지원청을 통해 소규모학교 간 공동교육과정 운영, 학교 간 교육자원 공유, 통학·안전 여건 개선 등 소규모학교 교육혁신에 지원된다. 태백시는 10억원을 2027년도 본예산안에 편성해 AI 융합교육, 자기주도학습, 맞춤형 진로·진학 지원, 지역자원 연계 특화교육 등을 추진할 계획이다.

이번 사업은 그간 교육발전특구를 통해 마련한 지역 교육지원 기반을 바탕으로 교육지원청의 학교 교육혁신과 태백시의 지역 맞춤형 교육지원을 유기적으로 연계해 학교 규모와 지역적 여건에 따른 교육격차를 완화하고 지역 전체의 교육 경쟁력을 높이는 데 중점을 두고 있다.

특히 태백시와 태백교육지원청은 소규모학교 혁신교육 ‘탄탄모음’, 학생 맞춤형 성장 지원 ‘탄탄채움’, 지역자원을 활용한 미래인재 양성 ‘탄탄키움’을 중심으로 태백만의 특색 있는 교육혁신 모델을 구축해 나갈 방침이다.

먼저 시는 메이커AI교육센터를 중심으로 ‘AI탄탄+’ 사업을 추진한다. 전문강사와 수업자료, 교구·장비를 학교에 일괄 지원해 소규모학교 간 공동교육을 활성화하고, 피지컬 AI, 모빌리티, 게임, 반도체, 바이오 등 다양한 첨단 분야의 심화 프로젝트 교육을 운영한다. 또 표준 AI 수업지도안과 수업꾸러미를 단계적으로 개발·보급해 교원의 수업 부담을 줄이고 학교 자체의 AI 교육 역량을 강화할 계획이다.

‘탄탄Q’ 사업을 통해서는 학생이 스스로 질문하고 AI와 함께 탐구하며 자신의 생각을 발전시키는 태백형 질문 중심 교육을 선보인다. AI를 단순히 답변을 얻는 도구가 아닌 사고와 탐구를 돕는 학습 파트너로 활용하고 학생별 수준에 맞춘 토론·논술교육을 운영해 서·논술형 평가 확대 등 미래 교육환경 변화에 선제적으로 대응할 방침이다.

공공통합학습플랫폼 ‘탄탄배움터’를 활용한 ‘탄탄다움’ 사업도 추진한다. 초·중·고등학생을 대상으로 1대1 온라인 교과학습 멘토링과 다양한 교과·비교과 학습 콘텐츠를 제공하고 학교와 지역 내 학습공간을 연계한 자기주도학습 지원을 통해 학생 스스로 공부하는 힘을 기를 수 있도록 돕는다.

진로진학상담실을 중심으로 운영하는 ‘탄탄맵’ 사업은 학생의 적성과 관심 분야를 고려한 1대1 맞춤형 진로·진학 상담부터 논술·구술·면접 전문 코칭까지 지원한다. 특히 소규모학교에서 개별적으로 제공하기 어려운 전문·심화 상담을 통해 학생들의 진로 선택 기회를 넓히고 자신의 미래를 주도적으로 설계할 수 있도록 지원한다.

지역의 문화예술자원을 활용한 새로운 교육 프로그램도 선보인다. ‘꿈꾸는 크레딧’ 사업을 통해 꿈꾸는예술터를 거점으로 영화감독 등 분야별 전문가와 함께하는 영화·영상 프로젝트 교육을 운영한다. 학생들이 직접 시나리오를 작성하고 감독, 배우, 촬영, 편집 등 다양한 역할을 맡아 단편영화를 제작하고 완성된 작품의 상영과 외부 영화제 출품 연계 등을 통해 창의적 표현 능력과 문화예술 진로 역량을 키울 계획이다.

아울러 지역사회 자원을 활용해 소규모학교 간 공동교육과정에 참여하는 학생들의 급식을 지원하고, 학생·학부모·교직원 등 지역 교육 주체의 참여 확대와 우수 교육사례 발굴·공유를 통해 지속 가능한 지역교육 협력체계를 구축해 나갈 예정이다.

시는 올해 12월부터 세부 사업별 기본계획을 수립하고 관련 행정절차를 거쳐 2027년 3~4월부터 주요 교육 프로그램을 순차적으로 운영할 계획이다.

태백시 관계자는 “학교의 규모와 지역적 여건이 아이들의 배움과 성장 가능성을 제한하지 않도록 하는 것이 이번 교육혁신사업의 핵심”이라며 “학교와 지역사회가 가진 다양한 교육자원을 연결하고 변화하는 미래 교육환경에 적극 대응해 태백의 아이들이 지역에서도 충분한 교육기회를 누리고 자신의 꿈을 마음껏 펼칠 수 있는 교육도시를 만들어 나가겠다”고 말했다.

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