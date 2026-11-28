강원도는 28일 동해시 북평제2일반산업단지 내 사업 부지에서 아시아 최대 규모인 ‘동해 GS AI데이터센터 착공식’을 개최하고 도를 대한민국 인공지능(AI) 산업의 핵심 거점으로 도약시키기 위한 본격적인 행보에 나선다고 밝혔다.

이번 착공식은 지난 6월 29일 정부가 발표한 ‘3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 GS가 밝힌 총 2.4GW 구축 계획 중 1단계 1.2GW 규모의 구축 개시를 알리는 행사다. 특히 대한민국 메가프로젝트 중 기가와트(GW)급 초대형 AI 데이터센터로는 전국 첫 번째 착공이라는 점에서 의미가 크다는 설명이다.

동해 GS AI데이터센터 착공식. 강원도 제공

이번에 착공하는 1.2GW AI 데이터센터는 2028년부터 순차적으로 완공돼 2029년 준공 및 본격 가동을 목표로 추진된다. GS는 강원 동해안이 보유한 풍부한 전력 생산 기반과 향후 해수를 활용한 친환경 냉각 방안 검토 가능성 등 천혜의 입지 조건을 높이 평가해 북평제2일반산업단지를 최적지로 낙점했다.

이날 착공식에는 이재명 대통령과 우상호 강원도지사를 비롯해 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 국회의원, 이정학 동해시장, 허태수 GS그룹 회장, 도현수 GS AI인프라 대표, 도내 주요 대학 관계자와 지역 주민 등이 참석해 역사적인 첫 출발을 함께했다.

이번 초고속 착공의 배경에는 우상호 도지사의 강력한 추진 의지와 강원도·동해시의 전방위 행정 지원이 자리하고 있다. 우 지사는 취임 직후 1호 결재로 ‘AI 데이터센터 추진단’ 구성을 지시하며 AI 산업을 도정의 최우선 과제로 끌어올렸다.

도는 지난 7월 GS·동해시와 업무협약(MOU)을 체결한 이후 복잡한 전력계통영향평가와 산업단지 관리기본계획 변경, 건축허가 등 핵심 인·허가 절차를 최단기간에 일괄 지원해 협약 5개월 만에 연내 착공이라는 성과를 이끌어냈다.

강원도는 이번 투자가 단순한 기반시설 건립을 넘어 ‘도민 체감형 일자리 창출과 지역경제 활성화’로 직결되도록 GS와 긴밀한 상생 체계를 가동한다

먼저 지역 인력을 우선 채용한다. 1단계 건설 과정에서 경비·일반 용역·미화·신호수 및 기능직 등 건축 수요 인력을 일정 비율 이상 지역 인력으로 운용하고 준공 후 예상되는 최대 1000명에 달하는 직·간접 운영 인력과 건물자산관리 분야에 지역 주민과 전문인력을 우선 채용할 계획이다.

강원대·한림대·가톨릭관동대 등 도내 대학과 손잡고 데이터센터 전문 교육과정도 추진한다. GS 현장 전문가들이 직접 커리큘럼 설계와 특강·현장실습·멘토링에 참여하고 이를 채용과 연계해 ‘강원에서 배우고, 일하며, 정착하는’ 청년 선순환 생태계를 구축한다.

지역 상생 협의체를 통해 건설 인력의 지역 상권 및 숙박시설 이용을 적극 장려하여 동해 지역경제 전반에 온기를 불어넣을 방침이다.

중앙정부의 제도적 뒷받침도 속도를 내고 있다. 과학기술정보통신부는 내년 3월 시행되는 ‘인공지능 데이터센터 산업 진흥에 관한 특별법’ 하위법령 입법예고를 마쳤으며 2027년 신규 사업으로 대규모 실증 테스트베드를 포함한 클러스터 조성 공모와 ‘AIDC 얼라이언스’ 운영을 통해 전후방 산업 육성을 적극 지원할 계획이다.

우상호 지사는 “취임 1호 결재로 시작한 AI 데이터센터 추진단과 도·시군의 행정력을 총동원해 온 노력이 대한민국 최초 GW급 AI 데이터센터 착공이라는 값진 결실로 이어졌다”며 “동해의 성공 모델을 마중물 삼아 춘천·원주·강릉·삼척 등 권역별 데이터센터와 연관 AI 기업을 추가 유치하고 강원도를 명실상부한 ‘대한민국 AI 데이터센터 특구’이자 미래 첨단산업의 중심지로 우뚝 세우겠다”고 강조했다.

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