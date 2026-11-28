강원 화천군 상하수도사업소의 꼼꼼한 현장 행정이 겨울철 단수 피해 예방과 비상 급수 예산 절감으로 이어졌다.

28일 화천군에 따르면 상하수도사업소 상수도 시설팀은 최근 상서면 부촌리 산2번지 멋둔 지역 소규모 수도시설 취수보 2곳에 보온시설을 설치했다.

취수보 보온시설. 화천군 제공

광역 상수도가 연결되지 않은 이 지역은 계곡물을 상수원으로 사용하고 있지만 해마다 한파가 닥치면 취수보가 꽁꽁 얼어 상습적인 용수난을 겪곤 했다.

상수도 시설팀은 문제 해결을 위해 현장을 면밀히 점검하고 고민한 끝에 취수보 일대를 보온 처리하는 방안을 생각해 냈다.

시설팀은 즉시 사업비 800만원을 투입해 해당 취수보 2곳에 작은 비닐하우스를 설치했다.

각 취수보 크기와 면적에 꼭 맞게 비닐하우스가 설치되자 외부 공기가 차단됐다.

시설팀이 최근 영하 10℃ 한파가 몰아친 상황에서 현장 점검을 시행한 결과 취수보 주변 계곡은 얼어붙었지만 비닐하우스 내부는 온기가 유지돼 맑은 계곡물이 취수관으로 매끄럽게 유입됐다. 탁월한 동결 방지 효과가 입증된 셈이다.

계곡물이 얼어붙으면 급수 취약지역에 하루에도 100여만원의 비용이 지출되는 급수 차량을 임대해야 한다. 하지만 단 800만원이 사용된 이번 조치로 수천만원의 예산을 아낄 수 있게 됐다.

군상하수도사업소는 취수보 보온시설 설치가 효과를 보임에 따라 동절기 급수 취약지역에 확대 보급하는 것도 적극적으로 검토하고 있다.

김세훈 화천군수는 “근본적인 급수 환경 개선을 위해 민군 통합 상수도 사업도 함께 추진 중”이라며 “주민과 군장병에게 수도관로를 통해 깨끗한 수돗물을 상시 공급하고, 계곡물 의존도를 낮추는 것이 목표”라고 했다.

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