그룹 S.E.S.가 데뷔 29주년을 맞아 완전체 모습을 공개했다.

유진은 28일 소셜미디어에 "S.E.S Happy 29th Dubut Anniversary~! 늘 함께해 준 우리 친구들…고맙고 사랑해요…"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 한자리에 모인 바다, 유진, 슈의 모습이 담겼다.

세 사람은 얼굴을 맞대고 환하게 웃으며 자연스럽게 포즈를 취했다.

불화설에 휩싸였던 바다와 슈가 함께했다는 점에서 의미를 더한다.

앞서 슈는 2016년 8월부터 2018년 5월까지 마카오 등 해외에서 약 7억9000만원 규모의 상습 도박을 한 혐의로 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고받았다.

이후 인터넷 방송을 통해 복귀한 슈의 의상 등을 두고 바다가 쓴소리를 하면서 두 사람의 관계가 소원해졌다.

바다는 2023년 SNS 라이브 방송을 통해 "수영아 언니가 부족해서 미안해. 항상 널 기다릴게"라고 마음을 전했다. 그러나 2024년 두 사람의 SNS 팔로우 관계까지 끊어진 사실이 알려지기도 했다.

S.E.S.가 데뷔 29주년을 맞아 다시 한자리에 모이면서 내년 데뷔 30주년 활동에 대한 기대감도 높아지고 있다.

<뉴시스>

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