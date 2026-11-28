자폐 관련 유전자에 이상이 있는 생쥐 실험을 통해, 통증에 대한 감정적 반응에 관여하는 뇌 영역인 전대상피질의 과도한 신경세포 활동이 감각 과민에 중요한 역할을 한다는 사실을 국내 연구진이 규명했다. 생성형 AI로 만든 이미지

자폐 스펙트럼 장애에서 나타나는 감각 과민이 뇌의 특정 신경세포 집단이 지나치게 활성화되는 현상과 관련 있다는 연구 결과가 나왔다.

연구진은 자폐 관련 유전자에 이상이 있는 생쥐의 뇌에서 과도하게 흥분하는 신경세포를 확인하고, 해당 세포 집단만 선택적으로 억제해 감각 과민 반응을 완화하는 데 성공했다.

기초과학연구원(IBS)은 시냅스 뇌질환 연구단 김은준 단장(KAIST 생명과학과 석좌교수)과 KAIST 의과학대학원 정창욱 교수 공동연구팀이 자폐 관련 유전자 ADNP에 이상이 있는 생쥐를 대상으로 감각 과민의 뇌 신경회로와 분자적 원리를 규명했다고 28일 밝혔다.

자폐 스펙트럼 장애는 사회적 의사소통의 어려움과 제한적·반복적 행동을 특징으로 하는 신경발달장애다. 자폐 환자의 90% 이상은 감각 자극에 지나치게 민감하거나 둔감하게 반응하는 감각 이상을 경험하는 것으로 알려져 있다.

특히 가벼운 접촉이나 통증에도 과도하게 반응하는 감각 과민은 일상생활에 어려움을 주지만, 이를 유발하는 뇌의 작동 원리는 충분히 밝혀지지 않았다.

전대상피질 신경세포 집단의 과활성에 의한 감각과민과 선택적 억제를 통한 완화를 보여주는 연구도. 기초과학연구원(IBS)

연구팀은 자폐의 유전적 원인 가운데 하나인 ADNP 유전자에 주목했다.

ADNP 유전자 한 쌍 중 하나가 결손된 생쥐를 관찰한 결과, 가벼운 기계적 자극과 열 자극에 민감하게 반응하고 전기 자극에도 과도한 방어 반응을 보이는 것으로 나타났다. 반면 척수와 말초 조직에서만 ADNP 유전자를 결손시킨 생쥐에서는 감각 과민이 나타나지 않았다.

연구팀은 신경세포 활동과 초고자장 자기공명영상(fMRI) 분석을 통해 전대상피질이 감각 과민에 중요한 역할을 한다는 사실을 확인했다.

전대상피질은 통증의 정서적·동기적 측면과 주의를 끄는 자극을 처리하는 뇌 부위다. 이 영역의 특정 층에 있는 흥분성 신경세포는 평상시에도 쉽게 활성화됐으며, 신경세포 사이의 신호 전달에도 변화가 나타났다.

특히 연구팀은 전대상피질의 신경세포를 억제하는 방식에 따라 감각 과민 완화 효과가 달라진다는 사실을 확인했다. 흥분성 신경세포 전체를 억제했을 때는 촉각과 열 자극에 대한 과민 반응이 일부 줄었지만, 전기 자극에 대한 방어 반응은 오히려 증가했다.

반면 전기 자극에 반응한 신경세포 집단만 선택적으로 억제하자 촉각과 열 자극에 대한 과민 반응이 정상 수준으로 회복됐고, 전기 자극과 관련된 일부 방어 반응도 감소했다. 뇌 영역이나 신경세포 전체를 억제하기보다 감각 과민에 관여하는 특정 신경세포 집단을 정밀하게 겨냥하는 방식이 더 효과적일 수 있음을 보여준 결과다.

연구팀은 전대상피질의 특정 층에 있는 흥분성 신경세포를 중심으로 시냅스와 이온 채널 관련 유전자 발현에도 변화가 나타난다는 사실을 확인했다. 이는 신경세포의 과도한 흥분이 발생하는 분자적 원리를 이해하고 향후 치료 표적을 찾는 데 중요한 단서가 될 것으로 연구팀은 기대했다.

김은준 단장은 “이번 연구는 자폐 환자에게서 흔히 나타나는 촉각·통증 과민이 뇌, 특히 전대상피질 내 특정 신경세포 집단의 과흥분과 깊이 관련돼 있음을 행동, 세포, 시냅스, 분자 수준에서 규명한 성과”라며 “뇌 영역 전체를 억제하기보다 문제가 되는 신경세포 집단을 정밀하게 겨냥하는 접근이 향후 자폐 감각 과민 치료 전략 개발에 중요한 단서가 될 것”이라고 말했다.

이번 연구 결과는 국제학술지 ‘분자 정신의학(Molecular Psychiatry)’에 25일(현지시간) 온라인 게재됐다.

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