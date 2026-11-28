정부는 내년 저소득 지역가입자의 국민연금 보험료 지원 기준을 기준소득월액 80만원 미만에서 100만원 미만으로 완화하는 방안을 추진한다.

올해부터 월 소득 80만 원 미만인 저소득 지역가입자는 보험료 납부 재개 여부와 관계없이 국민연금 보험료의 50%를 지원받는다. 기사 특정내용과 무관. 연합뉴스

국회 보건복지위원회는 지난 13일 예비심사에서 기준소득월액 상한을 106만원으로 높이고 관련 예산을 정부안보다 1524억7500만원 늘리는 수정안을 의결했다.

28일 보건복지부에 따르면 정부는 이 방안을 2027년도 예산안에 반영했다. 정부안대로 확정되면 지원 대상은 올해 73만6000명에서 내년 98만5000명으로 24만9000명(33.8%) 늘어난다.

소득이 일정하지 않은 자영업자와 프리랜서 같은 지역가입자의 보험료 부담이 줄어들 것으로 보인다. 예산안은 국회 본회의 의결을 거쳐 확정되므로, 복지위 수정안이 반영되면 기준과 지원 규모가 달라질 수 있다.

이 사업은 형편이 어려워 보험료를 내기 힘든 지역가입자가 가입 기간을 이어가 노후 소득을 확보하도록 돕는 제도다.

지난해까지는 실직이나 휴직 등으로 납부를 멈췄다가 다시 내기 시작한 가입자만 지원했다. 올해부터는 납부 재개 요건을 없애 소득 기준만 맞으면 누구나 신청할 수 있다.

소득 말고도 따져볼 조건이 있다. 국민연금공단에 따르면 올해 기준으로 기준소득월액이 80만원 미만이면서 재산세 과세표준 합계가 6억원 미만이어야 한다.

사업소득과 근로소득을 뺀 종합소득은 연 1680만원 미만이어야 한다. 농어업인 연금보험료 지원이나 실업크레딧을 받고 있으면 중복 지원이 안 된다.

대상자로 선정되면 매달 내는 보험료의 절반을 지원받는다. 기준소득월액이 70만원인 지역가입자라면 올해 월 보험료 6만6500원 가운데 3만3250원만 내면 된다. 12개월 동안 지원받으면 39만9000원을 아낄 수 있다. 올해 월 최대 지원액은 3만7950원이다.

지원 기간은 해마다 새로 주어지지 않는다. 생애를 통틀어 최대 12개월이다. 예전에 6개월 동안 지원받았다면 남은 기간은 6개월뿐이다. 이미 12개월을 다 채운 사람은 내년에 기준이 완화돼도 더 받을 수 없다.

보험료 지원은 가입자 본인이 신청하는 게 원칙이다. 공단 홈페이지나 모바일 앱 ‘내 곁에 국민연금’, 전화, 우편, 팩스로 신청할 수 있고 가까운 지사를 찾아가도 된다.

부득이한 사유로 직접 신청하기 어려우면 배우자나 가족이 지사를 방문해 대신 신청할 수 있다. 지원 대상인지, 예전에 지원받은 적이 있는지는 공단 고객센터에서 확인할 수 있다.

복지부는 제도를 몰라 지원을 놓치는 사람이 없도록 전화와 우편, 사회관계망서비스(SNS)로 하는 개별 안내를 늘릴 계획이다.

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