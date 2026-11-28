KIST 강릉 천연물 바이오 연구소에서 간담회 하는 이재명 대통령. 연합뉴스

이재명 대통령은 28일 한국과학기술연구원(KIST) 강릉분원을 찾아 천연물 바이오산업 육성 의지를 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 강릉분원에서 현안 간담회를 주재하고 “과학기술인과 기업인들이 과감하게 도전하고 중앙정부와 지방정부가 ‘원 팀’으로 함께 할 때 지방주도성장의 비전이 현실이 될 수 있을 것”이라고 말했다.

이 대통령은 “내년부터 이곳에 강원 천연물 산업화 혁신센터가 새롭게 조성될 것”이라며 연구개발(R&D)에서 제품화까지 이어지는 ‘전주기 지원’을 약속했다.

이어 “지역이 설계하고 과학기술이 이끄는 지방 주도 성장으로의 대전환을 위해 정부 차원의 지원을 아끼지 않겠다”며 “강릉 연구개발 특구와 지역 자율 R&D를 양 날개로 삼아 강원특별자치도와 강릉의 연구 사업화 역량이 확장될 수 있도록 뒷받침하겠다”고 강조했다.

이 대통령은 우상호 강원도지사를 향해 “조금 전 저한테 천연물 혁신센터를 해달라고 하셨는데, 특별히 법적인 문제가 없으면 예산에 반영해 신속하게 추진되도록 하겠다”고 약속했다.

또 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관에겐 “연구 성과가 실질적인 산업 발전으로 이어지게 만드는 것도 중요한 일”이라며 “잘 챙겨주셔야겠다”고 관심을 당부했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지