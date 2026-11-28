AI생성 이미지

올해 들어 갈라선 부부 10쌍 가운데 4쌍은 결혼생활을 20년 넘게 이어 온 부부인 것으로 나타났다. 전체 이혼 건수가 1년 전과 비슷한 수준에 머무는 사이 이른바 ‘황혼이혼’은 10% 늘었다.

이혼이 10년 새 20% 가까이 줄어드는 동안에도 오래 함께 산 부부의 이혼은 줄지 않으면서 그 비중이 갈수록 커지고 있는 것이다.

28일 국가데이터처에 따르면 데이터처가 지난 25일 발표한 ‘2026년 9월 인구동향’에서 올해 1∼9월 이혼 건수는 6만6678건으로 지난해 같은 기간(6만5926건)보다 1.1% 늘었다.

이 가운데 혼인지속기간(동거기간)이 20년 이상인 부부의 이혼은 2만6557건으로 지난해 같은 기간(2만4139건)보다 10.0% 증가했다. 반면 결혼 4년 이하 부부의 이혼은 1만381건으로 3.0%, 5∼9년 부부는 1만134건으로 11.9% 줄었다.

이에 전체 이혼에서 20년 이상 부부가 차지하는 비중은 39.8%로 지난해 같은 기간(36.6%)보다 3.2%포인트 높아졌다. 최근 20년 동안 연간 비중이 가장 높았던 2021년(38.7%)보다도 높다. 다만 올해 수치는 4분기가 빠진 잠정치다.

◆ 신혼 이혼보다 많아진 ‘결혼 30년’ 이혼

긴 흐름으로 봐도 마찬가지다. 지난해 이혼은 8만8130건으로 10년 전인 지난 2015년(10만9153건)보다 19.3% 줄었다. 같은 기간 20년 이상 부부의 이혼은 3만2626건에서 3만2297건으로 1.0% 줄어드는 데 그쳐, 전체 이혼에서 차지하는 비중은 29.9%에서 36.6%로 높아졌다.

20년 이상 부부의 이혼이 거의 줄지 않은 것은 결혼 30년 이상 부부의 이혼이 늘었기 때문이다. 30년 이상 부부의 이혼은 2015년 1만431건에서 지난해 1만5628건으로 49.8% 늘었다. 반면 20∼24년 부부는 1만3380건에서 8994건으로, 25∼29년 부부는 8815건에서 7675건으로 오히려 줄었다.

지난해에는 결혼 30년 이상 부부의 이혼이 결혼 4년 이하 부부의 이혼(1만4392건)을 처음으로 앞질렀다. 관련 통계를 작성한 1990년 이후 처음이다. 1990년 368건에 그쳤던 30년 이상 부부의 이혼은 35년 만에 40배 넘게 늘었다.

◆ ‘이혼은 안 된다’ 65세 이상도 절반 아래로

결혼 30년을 넘긴 뒤에도 남은 시간은 길다. 국가데이터처 생명표를 보면 2024년 기준 60세 남성은 앞으로 23.7년, 여성은 28.4년을 더 살 것으로 예상된다. 10년 전인 2014년보다 각각 1.7년, 1.5년 늘었다.

이혼을 대하는 고령층의 생각도 달라졌다. 국가데이터처 사회조사에서 65세 이상 가운데 ‘어떤 이유라도’ 또는 ‘이유가 있더라도 가급적’ 이혼해서는 안 된다고 답한 비율은 2014년 68.9%에서 올해 46.1%로 내려갔다. 2024년(49.8%) 처음 절반 아래로 떨어진 뒤 더 낮아졌다.

‘이유가 있으면 이혼하는 것이 좋다’는 응답은 같은 기간 7.7%에서 16.8%로 두 배 넘게 늘었다.

이혼 사건을 다루는 현장에서는 자녀의 독립을 계기로 꼽는다. 이혼 전문 박종경 변호사는 지난 14일 한 유튜브 채널에 출연해 “하루아침에 이혼을 결심하는 게 아니라 오랜 시간 쌓인 불만이나 감정이 자녀가 독립하는 시점을 계기로 터져 나오는 경우가 많다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지