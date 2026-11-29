6·29 선언과 민주화 이후 출범한 제13대 국회(1988∼1992) 초반의 일이다. 당시 정국은 노태우 대통령을 뒷받침하는 여당 민정당보다 평민·민주·공화 세 야당 의석을 합친 숫자가 더 많은 여소야대(與小野大)였다.

흔히 ‘3김(金)’으로 불리던 평민당 김대중(DJ), 민주당 김영삼(YS) 그리고 공화당 김종필(JP) 세 총재가 힘을 합치면 원내 과반 다수의 힘으로 못할 일이 없었다. DJ, YS, JP 모두 장차 대통령이 되길 꿈꾸는 정계 거물인 만큼 외교통일위원회를 상임위로 택했다. 3김이 나란히 자리를 함께한 국회 외통위 회의가 열리면 참석자들은 ‘마치 상원(上院)에 온 듯하다’는 느낌을 토로했다.

국회 법제사법위원회 회의실 광경. 법사위는 국회 모든 상임위를 통과한 법안들을 상대로 본회의 회부 전 체계·자구 심사권을 행사해 다른 상임위들보다 우월한 ‘상원’으로 불린다. 세계일보 자료사진

미국 등 세계 주요국 의회가 상·하 양원제를 택한 것과 달리 한국 국회는 원(院)이 하나뿐인 단원제다. 현 22대 국회에는 17개 상임위가 있는데, 외통위는 상원의 품격을 지녔을 망정 의원들이 서로 가려고 애쓰는 속칭 ‘인기 상임위’는 아니다.

초선 의원처럼 경력이 짧은 정치인들은 대체로 국토교통위원회를 가장 선호한다. 지역구 개발 사업 예산 따내기 등 실속을 챙길 수 있기 때문이다. 2년에 한 번 원 구성 때마다 인기 상임위에 배정을 받으려는 의원들 간의 경쟁이 제법 치열하다. 심지어 멱살잡이 같은 불상사가 벌어지기도 한다.

법제사법위원회도 인기 있는 상임위라고 하긴 힘들다. 하지만 그 중요성 때문에 정치적 야심이 큰 의원들이 선뜻 법사위를 택하곤 한다. 이는 법사위 고유의 이른바 ‘게이트키퍼’ 역할 때문이다.

국회 모든 상임위를 통과한 법안은 본회의에 회부되기 전 일단 법사위를 거쳐야 한다. 법안에 과연 하자가 없는지 꼼꼼하게 심사하고 걸러내는 일을 바로 법사위가 맡는다. 이를 ‘체계·자구 심사권’이라고 부르는데, 덕분에 법사위는 다른 상임위들보다 한층 우월한 상원으로 통한다. 물론 의원들 중에는 “법사위가 상전 행세를 하려 든다”며 아니꼽게 여기는 이도 있을 것이다.

지난 27일 국회 법사위 전체 회의에 출석한 박홍근 기획예산처 장관이 “법안 외 예산 관련 질의에는 답변하지 않겠다”는 입장을 밝히고 있다. 뉴스1

지난 27일 박홍근 기획예산처 장관을 출석시킨 가운데 열린 국회 법사위 전체 회의에서 느닷없는 ‘상원 논쟁’이 벌어졌다. 민주당 김의겸 의원(재선)이 지역구인 전북 군산·김제·부안의 새만금 사업에 관한 질의를 하려 들자 역시 민주당 4선 의원인 박 장관이 “예산 관련 질문은 여기서는 답변 안 드리겠다”며 말을 잘랐다.

의원들의 잇따른 이의 제기에 박 장관은 작심한 듯 “여기(법사위)가 상원이 아니지 않느냐”고 맞받았다. 법사위 현안과 무관한 예산 얘기까지 꺼내는 법사위 일부 의원의 태도를 상전 노릇, 일종의 ‘갑질’로 여겨 불끈한 듯하다. 사람들이 듣기 좋으라고 ‘상원’으로 불러준다고 해서 이를 ‘상전’이라고 착각해선 안 될 일이다.

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