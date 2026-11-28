사진=뉴시스

새벽 시간대 호텔에서 성폭행을 당했다고 무고한 20대 여성이 징역형의 집행유예를 선고받았다.

28일 법조계에 따르면 창원지법 형사4단독 석동우 판사는 무고 혐의로 기소된 A씨에게 앞선 11일 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고하고, 사회봉사 80시간을 명령했다.

사건은 2024년 11월 25일 오전 3시 25분쯤 인천 미추홀구의 한 호텔에서 발생했다.

당시 A씨는 “성폭행을 당했다”며 112에 다급히 구조를 요청했다.

그는 현장에 출동한 경찰관에게 “데이팅 애플리케이션(앱)을 통해 그날 처음 만난 남성 B씨에게 성폭행당했다”고 진술했다.

하지만 경찰의 본격적인 수사가 시작되면서 거짓이 드러난다.

수사 결과 B씨는 A씨와 합의하에 성관계를 가지려 했을 뿐 강제로 성폭행한 사실이 없는 것으로 파악됐다.

A씨의 허위 신고로 강간 혐의 피의자 신분이 돼 수사를 받았던 B씨는 다행히 기소되지 않고 혐의를 벗었다.

이 사건에 대해 재판부는 “A씨의 행위는 개인의 일상을 파괴할 수 있는 중대한 범죄”라고 질타했다.

이어 “무고죄는 피해자를 부당한 형사 처벌을 받을 위험에 빠뜨리는 범죄로 엄벌할 필요가 있다”며 “B씨는 강간 혐의로 수사받게 돼 상당한 정신적 고통을 느꼈을 것으로 보인다”고 지적했다.

다만 “A씨가 자신의 범행을 인정하고 반성하는 태도를 보이는 점, 무고 피해자인 B씨가 기소까지 이르지 않은 점, 동종 범죄나 벌금형을 초과하는 형사처벌 전력이 없는 점 등을 유리한 정상으로 참작해 형을 정했다”고 양형 이유를 설명했다.

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