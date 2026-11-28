여야는 28일 11·23 개각에 따른 국회 인사청문회를 앞두고 자격·자질 검증 공방을 벌이고 있다. 국민의힘이 강금실 국가정보원장·한준호 행정안전부 장관 후보자 등을 정조준하면서 무자격 후보라고 공세 수위를 높이자, 더불어민주당은 색깔론과 낙인찍기식 마녀사냥이라면서 엄호했다.

장동혁 국민의힘 대표와 정점식 원내대표를 비롯한 최고위원들이 지난 26일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하기 위해 이동하고 있다. 뉴시스

국민의힘 장동혁 대표는 이날 페이스북 글에서 “무법, 무책임, 무능력의 ‘이재명 개성’만 넘쳐나는 개각”이라며 “‘무자격’ 대통령에 ‘무자격’ 내각, 끌려내려오는 일만 남았다”고 맹비난했다. 그러면서 강 후보자에 대해 “재산조차 이상하다. 전세 보증금도 없이 언니 명의집에 산단다”며 “한 달 급여가 3억4000만원인데 재산 총액은 2억3000만원이다. 중국식재산 관리인가?”라고 비꼬았다.

또 한 후보자에 대해서는 “김승원 청문회와 관련해 KBS에 전화해 외압을 행사한 혐의로 경찰에 고발돼 있다”며 “수사 대상자가 경찰 지휘권을 쥐게 된 것”이라고 지적했다.

그는 홍익표 통일부 장관 후보자가 의원 시절 배우자의 주식이 직무 관련성에 따른 처분 대상이 된 데 반발해 소송을 제기하고, 패소하자 결국 상임위를 변경했던 이력을 거론하며 “주식 지키는 게 국회의원 임무보다 중요한 사람”이라며 “그래 놓고는 ‘이해충돌방지법’ 제정에는 앞장섰다”고 비판했다.

조용술 대변인은 논평에서 “강 후보자가 7년간 역임한 중국 지방정부의 경제특별고문직에 대해 심각한 의문이 제기되고 있다”며 “중국 공산당의 노선과 정책에 어디까지 동의했고, 어떤 입장으로 그 직책을 수행했는지 답하라”고 촉구했다.

지난 23일 청와대는 이재명 대통령이 국가정보원장 후보자에 강금실 전 법무부 장관(왼쪽부터), 외교부 장관에 임웅순 청와대 안보실 2차장, 통일부 장관 후보자에 홍익표 전 청와대 정무수석, 행정안전부 장관 후보자에 한준호 더불어민주당 의원, 문화체육부 장관 후보자에 강유정 청와대 수석대변인을 지명했다고 밝혔다. 세계일보 자료사진

이에 대해 민주당 손명수 대변인은 서면 브리핑에서 야당의 공세에 대해 “질문은 생략한 채 결론부터 내리는 ‘답정너’식 마녀사냥”이라며 “인사청문회에서 검증은 실종되고 낡은 ‘색깔론’과 ‘낙인찍기’만 난무하고 있다”고 반박했다.

안태훈 상근부대변인도 국회 브리핑에서 강금실 국가정보원장 후보자가 과거 논문에서 북한 편을 들어왔다는 국민의힘 주진우 의원의 주장에 대해 “30여년 전 학술논문으로 후보자의 안보관에 낙인을 찍으려는 전형적인 색깔론”이라고 방어막을 쳤다. 또 한 후보자가 국회 행정안전위원회 활동이 없다는 비판에 대해선 “국회는 상임위원회를 나누어 일하지만, 국민의 삶은 상임위원회별로 나뉘어 있지 않다”고 반박했다.

그는 “한 후보자는 국회의원이 된 뒤 가장 먼저 어린이 안전 정책을 하나로 모으는 ‘어린이안전처 신설 법안’을 대표 발의했고, 지하 주차장 침수와 싱크홀 사고를 예방하기 위한 입법도 이어왔다”며 “국민의 안전은 줄곧 후보자의 의정활동 중심에 있었다”고 주장했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지