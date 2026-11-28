이중근 부영그룹 회장이 경남 창원 창신대를 운영하는 학교법인 우정학원의 이사장에 취임했다. 우정학원은 지난 24일 이사회를 열어 이 회장을 신임 이사장으로 선임했고, 창신대가 27일 이를 발표했다. 부영이 2019년 창신대 재정기여자로 참여한 지 7년 만이다. 이 회장은 법인 차원의 지원을 이어가고, 계열사와 연계한 현장실습과 지역사회 협력을 확대할 방침이다.

우정학원 신임 이사장으로 취임한 이중근 부영그룹 회장. 뉴스1

창신대 신입생은 첫해 등록금을 장학금으로 지원받는다. 간호학과는 절반, 나머지 학과는 전액이다. 이 회장의 아호 ‘우정(宇庭)’을 딴 우정장학금으로, 부영그룹이 27일 밝힌 누적 지급액은 95억원이다. 학과별 지원액이 정해져 있어 지원 단계에서 첫해 학비를 가늠할 수 있다. 창신대는 2022학년도부터 2026학년도까지 5년 연속 신입생 충원율 100%를 기록했다고 밝혔다.

부영트랙은 학생들이 무주덕유산리조트, 제주부영호텔앤리조트 등 계열사 사업장에서 일해보는 과정이다. 창신대가 지난 10월 공개한 자료에 따르면 참여 학생 113명 가운데 20명이 정식 채용 절차를 거쳐 입사했다. 우정학원과 창신대는 이 회장 취임을 계기로 실무 중심 교육과정을 늘릴 계획이다.

부영의 출산장려금은 자녀 한 명당 1억원이다. 2024년 제도를 시작하면서 2021~2023년 출산한 직원에게 소급 적용해 70억원을 지급했고, 지난해 28억원, 올해 2월 36억원을 지급했다. 올해 받은 직원 35명 가운데 쌍둥이를 낳은 한 명은 2억원을 한 번에 받았다.

첫째 때 받은 직원도 자녀를 또 낳으면 다시 받는다. 올해 대상자 중 이미 1억원을 받은 뒤 둘째 이상을 낳아 1억원을 더 받은 직원은 10명이다. 이 회장은 올해 2월 시무식에서 국내 합계출산율이 1.5명에 이를 때까지 제도를 유지하겠다고 밝혔다.

이 회장이 2008년 사재를 출연해 세운 우정교육문화재단은 2010년부터 국내 대학에 다니는 외국인 유학생에게 매년 두 차례 장학금을 주고 있다. 지난 8월 26일에는 32개국 학생 98명에게 약 4억원을 지급했다. 이 지급분을 포함한 누적 장학금은 116억원이다.

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