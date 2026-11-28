한국 정부가 해외에서 처방받은 당뇨·비만치료제 마운자로의 국내 반입을 허용한 이후 3∼5배 비싼 국내 가격을 피해 일본 쓰시마섬(대마도) 등으로 '원정 구매'에 나서는 한국인이 급증하면서 논란이 일고 있다



후지뉴스네트워크(FNN)는 쓰시마섬에 마운자로를 사려는 한국인들이 급증하고 있다며 지난 26일 섬의 모습을 전했다.

부산항에서 배를 탄 한국인들은 쓰시마에 내려 모두 분주하게 같은 방향으로 이동했으며, 따라가 보니 한 택배업체의 영업소 앞에 사람들이 줄을 서 있는 모습이 포착됐다



마운자로를 구하고자 하는 한국인 여행객들이 사전에 일본 병원에서 '온라인 진료'를 받으면, 해당 병원이 쓰시마섬의 택배 업체 영업소로 마운자로를 보낸다.



부산에서 배로 1시간 반이면 도착하는 쓰시마에서 마운자로를 가져가면 당일치기로 저렴한 가격에 이 약을 구입할 수 있는 것이다.



마운자로는 한국에서는 비급여인 데다 정부가 판매가를 지정하지 않아 '2형 당뇨병 치료제'로 가격을 관리하는 일본보다 구입 비용이 최대 3∼5배 수준이다.



원래는 일본 등 해외에서 구입한 마운자로를 한국으로 들여오는 것이 금지됐지만, 정부가 지난 12일 해외에서 처방받은 비만치료제를 가지고 들어올 수 있도록 허용했다.



가격이 저렴한 일본으로 '원정'을 떠나 구입하는 것이 유행처럼 퍼지며 '스시자로'(스시<초밥>+마운자로)라는 신조어가 등장했다.



소셜미디어(SNS) 등에는 쓰시마 섬의 택배 영업소에 한국인들이 길게 줄을 늘어선 사진과 "한국인들이 한꺼번에 마운자로를 보내 영업을 마비시켰다", "시간이 오래 걸리니 한국인들이 나서서 분류했다" 등의 글이 올라왔다.



한국인들이 몰린 택배 영업소는 결국 약품 수령 서비스를 중단한 것으로 전해졌다.



이를 보는 일본인들의 시각은 곱지 않다.



한 한국인은 "이걸로 마운자로 3개월 치다", "또 여기 올 것이다"라고 말했으며, 한국인들이 서 있던 줄 주변에는 한국어가 쓰인 쓰레기도 있었다고 FNN은 전했다.



이 매체는 지역 주민들 사이에서는 "쓰레기 문제가 걱정된다", "수백명이 한꺼번에 오니까 (마운자로) 상자를 쓰시마에 버리고 갈 것"이라는 불만이 쏟아졌다고도 전했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지