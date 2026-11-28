전기장판에서 일어나려던 남성이 허리 통증을 호소하고 있다(왼쪽). 또 직장인이 히터를 튼 사무실 안에서 긴장성 두통을 호소하고 있다. 생성형 AI로 만든 이미지

겨울철 추위를 피하려 전기장판과 히터를 사용하는 일이 잦아지지만, 잘못된 난방 습관은 오히려 허리와 목·어깨 통증을 키울 수 있어 주의가 필요하다.

전기장판 위에서 장시간 움직이지 않고 지내면 허리 근육이 약해지고 경직될 수 있으며, 히터를 켠 사무실에서는 실내외 온도 차와 구부정한 업무 자세가 겹쳐 목·어깨 통증과 두통으로 이어지기 쉽다.

특히 허리디스크 등 기존 척추 질환이 있다면 과도한 열 자극이나 장시간 같은 자세를 피해야 한다. 난방기기를 적절히 사용하면서 틈틈이 몸을 움직이고, 통증이 반복되면 원인을 확인하는 것이 중요하다.

◆ 전기장판 위 ‘방콕’ 생활…허리 질환자는 더 조심해야

28일 의료계에 따르면 겨울이면 추위를 피하려 전기장판부터 켜는 이들이 많다. 퇴근 후 따뜻한 바닥에 몸을 누이면 언 몸이 금세 녹아 좀처럼 자리에서 일어나기 어렵다. 특히 실내에 머무는 시간이 긴 노년층은 전기장판 위에서 오랜 시간 누워 지내기도 한다.

하지만 전기장판의 따뜻함은 추위를 일시적으로 덜어주는 데 그친다. 따뜻한 바닥에 오래 누워 있으면 활동량이 줄고, 허리를 지탱하는 근육은 움직임이 부족해지면서 점차 약해지고 유연성도 떨어질 수 있다.

뜨거운 바닥에서 확장됐던 혈관이 자리에서 일어나 찬 공기에 노출되면 수축하면서 허리 주변 근육이 경직되기 쉽다. 이런 상황이 반복되면 허리가 쉽게 굳고 뻐근해지는 악순환으로 이어질 수 있다.

전기장판 등 따뜻한 바닥에 오래 누워 있으면 활동량이 줄고, 허리를 지탱하는 근육은 움직임이 부족해지면서 점차 약해지고 유연성도 떨어질 수 있다. 게티이미지뱅크

허리 질환자는 전기장판 사용에 더욱 신중해야 한다. 흔히 ‘허리를 삐끗했다’고 표현하는 급성 요추염좌 환자는 다친 직후 뜨거운 열을 가하면 혈관이 확장돼 손상 부위의 부종과 통증이 커질 수 있다.

이때는 냉찜질로 통증과 부종을 줄이는 것이 도움이 된다. 허리디스크(요추추간판탈출증) 환자도 주의가 필요하다. 튀어나온 디스크가 신경을 누르면서 주변에 염증이 생기는 질환인 만큼, 열 자극으로 염증 부위가 부어오르면 신경 압박이 커져 엉덩이부터 다리까지 이어지는 방사통이 악화될 수 있다.

저온화상 위험도 간과해서는 안 된다. 허리디스크나 척추관협착증으로 신경이 눌려 다리 감각이 둔해진 경우에는 피부가 열에 손상되고 있어도 제때 알아차리기 어렵다. 저온화상은 비교적 낮은 온도의 열원에 피부가 장시간 노출되면서 조직이 점진적으로 손상되는 화상이다. 44~50℃의 온도라도 접촉이 지속되면 표피를 넘어 진피층까지 손상될 수 있다.

◆ 전기장판은 낮은 온도로 짧게…반복되는 허리 통증은 원인 확인해야

겨울철 전기장판을 아예 멀리할 필요는 없다. 사용 습관을 바꾸는 것만으로도 허리 부담과 저온화상 위험을 줄일 수 있다. 온도는 지나치게 높이지 않고, 잠들 때는 온도를 낮추거나 전원을 끄는 것이 안전하다. 장판 위에 얇은 이불을 깔아 피부가 열원에 직접 닿지 않도록 하는 것도 방법이다.

장시간 누워 있기보다 틈틈이 일어나 허리를 펴고 가볍게 움직여 근육이 굳지 않도록 해야 한다. 이불 밖으로 나설 때는 겉옷을 걸쳐 급격한 온도 변화를 줄이는 것이 좋다.

이런 관리에도 허리 통증이 지속된다면 단순히 추위나 생활 습관 탓으로 넘겨서는 안 된다. 허리 통증은 근육 뭉침부터 갑작스러운 부상, 디스크 질환까지 원인이 다양하다. 통증이 반복되거나 일상생활에 지장을 줄 정도라면 정확한 진단과 치료를 받아야 한다.

한의학에서는 허리 통증의 원인과 증상에 따라 침, 약침, 추나요법, 한약 처방 등을 환자 상태에 맞게 적용하는 한의통합치료를 시행한다. 굳고 약해진 허리 근육과 인대를 풀어주는 동시에 척추 주변 구조의 균형을 회복하는 데 초점을 둔다.

겨울철 전기장판을 아예 멀리할 필요는 없다. 사용 습관을 바꾸는 것만으로도 허리 부담과 저온화상 위험을 줄일 수 있다. 전기장판 온도조절기 조작 모습. 게티이미지뱅크

한의통합치료의 허리 통증 개선 효과는 장기 추적 연구에서도 확인됐다.

자생한방병원 척추관절연구소가 6개월간 한의통합치료를 받은 허리디스크 환자 65명을 10년간 추적 관찰한 결과, 치료 전 7.42점이던 하지방사통 시각통증척도(VAS·0~10)는 10년 뒤 0.88점으로 낮아졌다.

허리 기능장애 지수(ODI·0~100)도 치료 전 41.36점에서 6개월 후 11.84점으로 개선됐으며, 10년 뒤에도 11.26점으로 유지됐다.

◆ 나른한 히터 바람에 목·어깨 '뻐근'…오후 두통까지

집에서 전기장판이 허리에 부담을 준다면, 히터를 켠 사무실에서는 목과 어깨가 부담을 떠안을 수 있다. 창문을 닫은 채 히터를 종일 틀면 실내가 덥고 답답해져 몸이 나른해지기 쉽다. 바른 자세를 유지하기 어려워 의자에 기대 구부정하게 앉거나 고개를 모니터 쪽으로 내밀게 되면 목과 어깨 근육이 장시간 긴장한 상태로 굳을 수 있다.

특히 고개를 앞으로 내민 거북목 자세는 경추 주변 근육의 긴장을 높여 두통을 유발하는 요인으로 작용한다. 여기에 실내외 온도 차까지 더해지면 따뜻한 실내와 추운 바깥을 오가는 과정에서 두통이 악화될 수 있다.

목과 어깨가 뻐근하고 두통까지 반복되는데도 파스나 진통제로 버티는 경우가 적지 않다. 이런 방법은 당장의 불편함을 줄일 수 있지만, 잘못된 업무 자세나 목·어깨 근육의 긴장 같은 원인까지 해결하지는 못한다. 굳은 근육을 방치하면 만성 통증으로 이어지고 두통이 반복될 수 있다.

Warm and comfortable wind from the air conditioner, illustration material of heating equipment

한의학에서는 목과 어깨 주변의 근골격계 상태와 두통 양상을 함께 살펴 침 치료 등을 적용한다. 목·어깨 근육을 풀어주는 한의치료가 긴장성 두통 개선에 도움이 될 수 있다는 연구 결과도 있다.

국제 비영리 의학전문가 그룹인 코크란연합 연구진이 2016년 발표한 침 치료 연구에 따르면, 통상적인 치료와 침 치료를 병행한 환자 가운데 48%가 치료 전보다 두통 증상을 현저히 적게 느꼈다. 통상적인 치료만 받은 대조군에서는 이 비율이 17%였다.

하인혁 부천자생한방병원 병원장은 “겨울철에는 추위를 피하려는 생활 습관이 오히려 건강을 해치는 요인이 되기도 한다”며 “춥다고 전기장판 위에서만 지내거나, 허리에 쌓인 부담을 대수롭지 않게 여겨 기존 질환을 방치하지 않도록 주의해야 한다”고 말했다.

이어 “히터를 켠 사무실에서 목과 어깨가 자주 뻐근하고 오후마다 두통까지 반복된다면 굳어진 목·어깨 근육부터 살펴볼 필요가 있다”며 “업무 중 틈틈이 목과 어깨를 스트레칭하고 바른 자세를 유지하는 것이 근골격계 질환과 두통 예방에 도움이 된다”고 덧붙였다.

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