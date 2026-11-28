추운 날씨를 보인 25일 오전 제주 한라산 1100고지 습지를 찾은 외국인 관광객들이 활짝 피어난 상고대를 감상하며 겨울 정취를 만끽하고 있다.뉴시스

내일(29일)은 북서쪽에서 내려온 찬 공기의 영향으로 전국 대부분 지역의 아침 기온이 영하로 떨어지겠다. 추위는 하루로 그치고 월요일인 30일부터 낮 기온이 13∼19도로 오르면서 12월 첫 주 내내 평년보다 포근한 날씨가 이어지겠다.

28일 기상청에 따르면 29일 아침 최저기온은 영하 5도∼영상 5도로 28일 아침보다 5∼8도가량 낮겠다. 서울은 영하 1도, 경기 파주와 강원 춘천·철원은 영하 5도, 대관령은 영하 7도까지 내려가고 대전 영하 1도, 대구 0도, 광주·부산 2도가 예상된다. 낮 최고기온도 6∼12도에 머물러 서울은 8도에 그치겠다.

이는 평년(최저 영하 4도∼영상 6도, 최고 7∼14도)과 비슷하거나 조금 낮은 수준이다. 29일은 전국 대부분 지역에서 얼음이 어는 곳이 있겠고, 29, 30일 내륙을 중심으로 서리가 내리겠다. 바람도 강해 28, 29일 전국 대부분 지역에서 순간풍속 초속 15m(산지 초속 20m) 안팎의 바람이 부는 곳이 있겠다.

하늘은 대체로 맑겠지만 수도권과 강원도는 29일 밤부터 차차 구름이 많아지겠다.

일요일 새벽길은 미끄럽겠다. 28일 충청권과 남부지방, 제주도에 내린 비 또는 눈은 충남 서부와 전라권, 제주도에서 29일 이른 새벽(0∼3시)까지 이어지겠다. 29일 새벽까지 예상 적설은 전북 동부와 전남광주 북동부 1∼3㎝, 제주도 산지 1∼5㎝다.

기상청은 지상 부근 기온이 낮아 내린 비나 눈이 얼면서 빙판길과 도로 살얼음이 나타나 매우 미끄러운 곳이 있겠다며, 특히 교량과 고가도로, 터널 입·출구에서 안전거리를 충분히 확보하고 감속 운행해 달라고 당부했다.

강원 영동과 경북 북부 동해안·북동 산지에는 건조특보가 내려져 당분간 대기가 매우 건조하겠다. 동해안에는 28일 밤부터 너울이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위·방파제를 넘는 곳이 있겠다.

추위는 하루 만에 물러간다. 30일은 일본 남쪽 해상에 자리한 고기압의 가장자리에 들면서 아침 기온 영하 3도∼영상 7도, 낮 기온 13∼19도로 평년보다 높겠다. 서울 낮 기온은 29일 8도에서 30일 16도로 오르겠다. 중부지방은 가끔 구름이 많고 남부지방과 제주도는 대체로 맑겠으며, 강원 북부 내륙·산지에는 30일 새벽부터 아침 사이 1㎜ 미만의 비가 내리는 곳이 있겠다.

다만 아침과 낮의 기온 차가 크다. 서울은 30일 아침 4도에서 낮 16도까지, 경북 안동은 아침 영하 3도에서 낮 15도까지 오를 것으로 예보됐다.

12월 첫날인 1일은 전국이 구름이 많다가 오전부터 대체로 맑겠다. 아침 기온은 3∼12도, 낮 기온은 13∼20도로 서울은 8도에서 14도까지 오르겠다.

포근한 흐름은 주 후반까지 이어진다. 기상청은 2∼7일 아침 기온이 1∼12도, 낮 기온이 9∼18도로 평년(최저 영하 5도∼영상 5도, 최고 4∼13도)보다 높겠다고 내다봤다. 2일 오후부터 3일 오전 사이에는 북쪽을 지나는 기압골의 영향으로 중부지방과 전라권, 제주도에 비가 조금 올 가능성(강수확률 30%)이 있고, 3일 오후에는 동해안을 빼고 대체로 맑겠다.

4, 5일은 기압골의 영향으로 전국이 대체로 흐리겠다. 기온은 4일부터 점차 낮아지지만 평년보다 높은 수준은 유지된다. 서울은 2일 아침 5도·낮 14도에서 5일 아침 4도·낮 10도로 내려가겠다.

다음 주말은 흐린 하늘 아래 조금 쌀쌀해진다. 6일은 남쪽을 지나는 기압골의 영향으로 전국이 대체로 흐리고 제주도에 비가 내릴 가능성(강수확률 60%)이 있다. 서울은 6일 아침 2도, 낮 10도로 예보됐다.

한편 7일에는 충남권과 남부지방, 제주도에 비가 내릴 가능성이 있고, 동풍이 유입되는 강원도에는 비 또는 눈이 올 수 있다. 기상청은 남쪽 기압골의 남북 위치와 강도에 따라 강수 시점과 구역이 달라질 수 있다며 “기압골이 예상보다 북쪽으로 이동할 경우 그 밖의 중부지방까지 강수구역이 확대될 가능성”이 있다고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지