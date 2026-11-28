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빈소를 차릴지, 남은 재산을 누구에게 줄지, 반려동물은 누가 돌볼지를 살아 있을 때 직접 정해 두는 사람이 늘고 있다.

고령화와 1인 가구 증가로 장례와 상속을 준비하는 주체가 가족에서 본인으로 옮겨 가면서 관련 시장도 2028년 10조원 규모로 커질 것이라는 전망이 나왔다.

28일 삼일PwC경영연구원에 따르면 연구원은 지난 26일 내놓은 ‘라이프 레거시 산업: 숨겨진 10조의 시장’ 보고서에서 국내 관련 시장이 올해 8조6000억원에서 2028년 10조원으로 커질 것으로 내다봤다.

보고서는 생전의 유언·상속 설계부터 장례·추모, 디지털 자산 정리까지 삶의 마지막을 준비하고 잇는 서비스를 ‘라이프 레거시(Life Legacy)’ 산업으로 묶었다. 공식 통계가 없어 사망자 수와 장례 지출 등을 바탕으로 추정한 값이다.

지금 시장의 중심은 장례·장묘다. 지난해 약 8조원 가운데 6조2000억원이 장례·장묘 몫이었다. 여기에 상속 설계와 디지털 추모 서비스가 더해지며 시장이 넓어지고 있다는 게 보고서의 분석이다.

◆ 빈소 없는 장례, 50·60대가 더 원한다

빈소를 차리지 않고 조문객을 받지 않는 무빈소 장례는 2021년 1만5672건에서 지난해 2만5045건으로 4년 새 60% 늘었다. 보고서가 인용한 보건복지부의 국회 제출 자료다.

빈소 없는 장례를 원하는 사람은 이미 다수다. 마크로밀엠브레인 트렌드모니터가 지난 5월28일부터 6월2일까지 전국 만 19∼69세 1000명에게 본인 장례를 무빈소로 치를 의향을 묻자 71.8%가 ‘있다’고 답했다.

나이가 많을수록 의향이 높았다. 20대는 57.0%였지만 50대는 80.0%, 60대는 79.5%에 달했다. 빈소 없이 조용히 치르는 장례도 충분히 예의를 갖춘 방식이라고 본 응답도 77.0%였다.

장례를 남은 가족이 치러 주는 의례가 아니라 본인이 고르는 방식으로 보는 시각이 윗세대에서 오히려 뚜렷한 것이다.

◆ 남길 돈은 물론 쓸 곳까지 미리 정한다

재산을 물려주는 방식도 달라지고 있다. 보고서가 집계한 4대 시중은행의 유언대용신탁 수탁고는 2020년 약 9000억원에서 올해 1분기 4조8000억원으로 5배 넘게 불어났다.

유언대용신탁은 생전에 금융회사에 재산을 맡겨 관리하다가 사망하면 미리 지정한 사람에게 물려주도록 하는 상품이다. 신탁법은 계약에서 달리 정하지 않았다면 맡긴 사람이 받을 사람(수익자)을 바꿀 수 있도록 하고 있다.

돈을 받을 사람과 함께 쓸 곳도 정할 수 있다. 사망한 뒤 금융회사가 상조회사에 장례비를 지급하는 장례 지원 신탁이 대표적이다. 가입자가 생전에 자금을 맡기면서 상조회사를 사후 수익자로 지정해 두는 구조다. 반려동물 신탁에 가입하면 남겨진 개나 고양이를 돌봐 줄 사람에게 양육비가 지급되도록 할 수 있다.

가입은 은행·증권사 등 신탁업 인가를 받은 금융회사에서 한다. 다만 맡길 수 있는 재산은 금전·증권·부동산 등 자본시장법이 정한 일곱 가지로 묶여 있어, 보고서는 이 제한을 신탁 활용이 더딘 이유로 꼽았다.

먼저 초고령사회에 들어선 일본은 이 흐름이 앞서 있다. 보고서에 따르면 ‘인생의 끝을 준비하는 활동’이라는 뜻의 일본 종활(終活) 시장은 2010년 3조3000억엔에서 2024년 5조6000억엔으로 커졌다. 성장은 상속·신탁 같은 금융 서비스와 유품 정리가 이끌었고, 장례·장묘 시장은 가족장이 늘며 정체됐다.

보고서는 한국도 2030년 전후 신탁시장이 본격적으로 성장할 것으로 내다봤다.

◆ 상조 가입 1131만명…업체 폐업하면 보상은 낸 돈의 절반

장례 서비스를 주력으로 삼던 상조회사들은 여행·결혼·가전에 이어 간병과 노인 주거시설, 반려동물 장례까지 사업을 넓히고 있다.

공정거래위원회에 따르면 올해 3월 말 기준 상조 등 선불식 할부거래 가입자는 1131만명, 고객이 미리 낸 돈(선수금)은 11조3544억원에 달한다. 1년 새 가입자가 171만명 늘었다.

가입 전에는 공정위 누리집 ‘사업자 정보공개’에서 업체 등록 여부와 선수금 보전 현황을 확인할 수 있다. 업체가 폐업하면 법으로 보장되는 피해보상금은 낸 돈의 50%다. 계약 내용이 설명과 다르면 상조상품은 계약서를 받은 날부터 14일 안에 서면으로 청약을 철회할 수 있다.

◆ “자신의 마지막을 원하는 방식으로”

보고서는 이런 변화를 사후 준비의 책임 주체가 가족에서 개인으로 옮겨 가는 흐름으로 봤다.

국가데이터처에 따르면 지난해 국내 1인 가구는 824만가구로 10년 전(520만가구)의 1.6배가 됐다. 같은 기간 65세 이상 1인 가구는 122만가구에서 246만가구로 두 배가 됐다.

최재웅 법무법인 바른 변호사는 “장례와 재산 정리를 맡길 가족이 없는 사람뿐 아니라, 가족이 있더라도 부담을 지우지 않고 자신의 마지막을 원하는 방식으로 마무리하려는 수요가 커지고 있는 것”이라고 말했다.

한편 가족이 아닌 사람에게 장례를 맡기는 길도 열려 있다. 지난 2023년 개정된 장사법은 연고자가 없는 사람이 생전에 서명한 문서나 유언으로 지정한 사람이 원하면 시장·군수·구청장이 그에게 장례를 주관하게 할 수 있도록 했다. 오랫동안 친분을 쌓았거나 종교·사회 활동을 함께한 사람도 마찬가지다. 이때 국가나 지방자치단체는 장례비용 등을 지원할 수 있다.

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