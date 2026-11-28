겨울철에는 활동량이 줄어든 만큼 운동만으로는 관리가 어려워, 식단을 통한 혈당 관리가 좋은 방법이 될 수 있다. (왼쪽부터)혈당관리에 좋은 키위, 양배추, 낫토. 생성형 AI로 만든 이미지

혈당 관리에 대한 관심이 당뇨병 환자를 넘어 일반인으로 확대되고 있다. 고혈당이 대사 건강의 이상 신호라는 인식이 확산하면서 식후 혈당 변화를 확인하고 식단을 조절하는 사람도 늘고 있다.

특히 겨울철에는 외부 활동이 줄고 실내에 머무는 시간이 길어지는 만큼 식사 관리의 중요성이 커진다. 활동량이 감소하는 시기에는 규칙적인 신체 활동과 함께 식단을 관리하는 것이 중요하다.

◆ 당뇨병·전단계 성인 1700만명…식품 종류·섭취 순서도 중요

대한당뇨병학회가 지난 10월 발간한 '당뇨병 팩트시트 2026'에 따르면 국내 30세 이상 성인의 당뇨병 유병률은 16.3%로 약 565만명에 달했다. 당뇨병 전단계 인구도 약 1177만명으로 유병률은 33.9%였다. 두 집단을 합하면 30세 이상 성인 약 1700만명이 혈당 관리가 필요한 셈이다.

혈당 관리는 무조건 음식을 제한하기보다 다양한 영양소를 고루 섭취하면서 식품의 종류와 먹는 순서를 조절하는 것이 중요하다. 혈당지수(GI)가 비교적 낮은 과일과 식이섬유가 풍부한 채소, 단백질을 함유한 발효식품 등을 식단에 활용하는 것도 방법이다.

혈당 관리는 특정 식품 하나를 먹는 것만으로 해결되지 않는다. 식품의 종류와 섭취량, 식사 순서를 고려하고 규칙적인 신체 활동을 병행해야 한다. 특히 당뇨병이나 당뇨병 전단계에 해당한다면 개인의 혈당 상태와 건강 여건에 맞춰 식단을 관리하는 것이 중요하다.

혈당 상승 부담 줄이고 달콤하게 섭취할 수 있는 골드키위. 제스프리

◆ 골드키위, GI 48로 비교적 낮아…식사 전 섭취 관련 연구도

과일은 당분이 많다는 이유로 혈당 관리 중 섭취를 꺼리는 경우가 있지만, 종류와 섭취량을 고려해 선택하는 것이 중요하다.

골드키위는 혈당지수(GI)가 48로, 일반적으로 저혈당지수 식품으로 분류되는 55 이하에 해당한다. 단맛이 강하더라도 혈당지수는 식품에 포함된 당의 양만으로 결정되는 것은 아니기 때문이다.

키위는 섭취 시점에 따라 식후 혈당 반응에 차이가 나타날 수 있다는 연구 결과도 있다.

뉴질랜드 생물경제과학연구소 존 먼로 박사의 연구에서는 식사 30분 전에 키위를 섭취했을 때 혈당 반응이 완화되는 경향이 확인됐다. 비스킷을 먹기 30분 전에 키위를 먼저 섭취한 경우 키위와 비스킷을 동시에 먹었을 때보다 최고 혈당 수치는 46.8%, 혈당 변화율은 26.6% 낮았다.

키위는 비타민C도 풍부하다. 골드키위 100g에는 비타민C가 152㎎ 함유돼 있어 성인 기준 하루 권장 섭취량인 100㎎을 웃돈다. 과일을 무조건 제한하기보다 적정량을 선택해 다양한 영양소를 섭취하는 것이 중요하다.

식이섬유가 풍부하고 혈당조절에 도움이 돼 겨울철 식단에 더하면 좋은 양배추. 제스프리

◆ 양배추, 식이섬유 풍부해 식사 첫 순서에…생으로 먹거나 살짝 데쳐야

양배추는 식이섬유가 풍부해 식사 초반에 먹기 좋은 채소다. 식사를 시작할 때 양배추처럼 식이섬유가 많은 채소를 먼저 섭취하면 이후 먹는 탄수화물의 소화와 흡수 속도를 늦춰 식후 혈당 상승을 완만하게 하는 데 도움이 될 수 있다.

겨울 양배추는 조직이 단단하고 단맛이 있어 별다른 조리 없이도 먹기 좋다. 양배추는 브로콜리, 케일과 함께 십자화과 채소에 속하며 비타민U와 비타민K 등도 함유하고 있다. 비타민U는 위 점막 보호와 관련해 주목받는 성분이며, 비타민K는 혈액 응고와 뼈 건강에 관여하는 영양소다.

양배추의 식이섬유를 충분히 섭취하려면 즙이나 주스보다는 생으로 먹거나 살짝 데쳐 먹는 방법이 좋다. 즙이나 주스로 가공하는 과정에서 식이섬유 섭취량이 줄어들 수 있기 때문이다. 혈당 관리를 위해서는 한 가지 채소에 의존하기보다 여러 종류를 식단에 고루 포함하는 것이 바람직하다.

◆ 낫토, 식물성 단백질·식이섬유 함유…밥과 곁들이기 간편

낫토는 삶은 콩을 낫토균으로 발효시켜 만든 일본의 대표적인 발효식품이다. 콩에 풍부한 식물성 단백질과 식이섬유를 함께 섭취할 수 있어 탄수화물 위주의 식사에 곁들이기 좋다.

단백질과 식이섬유는 탄수화물과 함께 섭취했을 때 소화와 흡수 속도에 영향을 줄 수 있어 식후 혈당 상승을 완만하게 하는 데 도움이 될 수 있다. 낫토에는 발효 과정에서 생성되는 나토키나아제와 비타민K2 등도 들어 있다.

다만 특정 성분이 함유돼 있다는 사실만으로 질병 예방이나 치료 효과를 기대하기보다는 균형 잡힌 식단의 일부로 활용하는 것이 좋다.

낫토는 별도의 조리 없이 밥 위에 얹거나 반찬으로 곁들일 수 있어 간편하다. 김이나 다진 파, 달걀 등을 함께 넣으면 다양한 방식으로 즐길 수 있다. 식사 때 탄수화물뿐 아니라 단백질과 채소를 함께 섭취하는 식습관을 만드는 데도 활용할 수 있다.

식물성 단백질이 풍부해 혈당 조절에 도움이 되는 발효식품 낫토. 제스프리

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