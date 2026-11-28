이재명 대통령이 28일 강원도 동해시 북평제2일반산업단지에서 열린 동해 GS AI데이터센터 착공식에서 축사를 하고 있다. 청와대통신사진기자단

이재명 대통령은 28일 강원 동해에 들어설 GS 인공지능(AI) 데이터센터에 대해 “아시아 최대 규모의 인공지능 핵심 인프라로서 글로벌 기업의 선제적인 투자를 이끄는 마중물이 될 것”이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 강원 동해시에서 열린 ‘동해 GS 인공지능 데이터센터’ 착공식 축사에서 “이곳 동해에는 총 2.4기가와트에 달하는 초대형 인공지능 데이터센터 캠퍼스가 구축된다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “서남권을 시작으로 한 메가프로젝트의 대장정이 충청권과 영남권을 넘어 아름다운 산과 바다를 자랑하는 강원으로 이어지고 있다”며 착공을 축하했다.

이 대통령은 “강원도에서 캐낸 석탄은 전국 산업현장 곳곳의 불을 밝혔고, 풍부한 석회석을 바탕으로 생산된 시멘트는 국토 곳곳을 잇는 도로와 수많은 공장의 토대가 되어 눈부신 경제 성장을 뒷받침했다”고 말했다.

이어 “굳이 인연을 말씀드리자면 제 부친과 저의 형님도 이곳 강원도 탄광에서 일하던 광부였다. 참으로 감회가 깊다”며 “그동안 강원의 땀과 자원이 대한민국 산업화의 뼈대를 이루었다면, 앞으로의 강원은 인공지능 산업을 선도하는 핵심 거점으로 새롭게 도약할 것”이라고 했다.

그러면서 “대규모 투자가 지역의 새로운 혁신으로 이어지며 기업과 지역 그리고 지역의 인재가 함께 성장하는 거대한 전환점이 될 것이라 확신한다”고 했다.

이 대통령은 “이번 사업이 이처럼 속도감 있게 추진될 수 있었던 것은 강원특별자치도와 동해시의 전폭적인 지원 덕분”이라며 “지난 6월 말 메가프로젝트 발표 이후 일주일 만에 강원특별자치도와 동해시, GS가 업무협약을 체결했고 이후 불과 석 달 만에 핵심 인허가 절차까지 모두 마쳤다”고 밝혔다.

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