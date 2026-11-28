이재명 대통령. 연합뉴스

이재명 대통령은 28일 성형외과와 광고업체 관계자들이 해킹된 계정 수백개로 가짜 수술 후기 수천건을 올렸다가 경찰에 붙잡힌 사건과 관련해 “국민을 기만해 돈을 버는 범죄에 엄정 대응하겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 엑스(X·옛 트위터)에 관련 언론 보도를 공유하며 “해킹된 계정을 구매해 실제 환자인 것처럼 성형 후기를 조작했다니 기가 막힌다. 개인정보를 악용해 국민을 속이고 부당한 이익을 챙긴 중대한 불법행위”라고 지적했다.

그러면서 “끈질긴 수사로 범죄의 실체를 밝혀낸 경찰 사이버수사대 여러분, 수고 많았다”고 덧붙였다.

◆ “실제 환자인 것처럼”…병원이 수술 사진 넘겼다

서울경찰청 사이버수사과는 지난 26일 정보통신망법·의료법 위반, 컴퓨터등장애업무방해 등 혐의로 서울 강남 성형외과 4곳과 광고대행사 1곳, 병원 직영 광고업체 2곳의 관계자와 해킹조직원 등 52명을 검거해 송치했다고 밝혔다. 이 가운데 계정을 판매한 중국 국적 조직원 2명은 구속 상태로 넘겨졌다.

이들은 2021년 8월부터 올해 7월까지 중국 칭다오에 거점을 둔 해킹조직에서 타인 명의의 국내 포털 계정 800여개를 사들여 성형 관련 온라인 카페와 미용·의료 정보 플랫폼에 허위 후기와 댓글 8400여건을 올린 혐의를 받는다. 사들인 계정은 대부분 여성 명의였다.

수법은 병원이 환자의 수술 정보와 사진을 광고대행사에 넘기면, 대행사가 이를 토대로 실제 환자가 쓴 것처럼 후기를 꾸미는 방식이었다. 일부 성형외과는 광고 전담 직영업체를 따로 세워 직원 수십명을 고용하고 허위 후기와 댓글을 쓰게 했다. 이 과정에서 환자들의 정보와 사진이 동의 없이 쓰였다.

거래에는 단계마다 값이 매겨졌다. 광고대행사는 텔레그램을 통해 포털 계정을 개당 약 3만원, 비실명 계정은 1만원에 사들였고 일부는 성형외과 직영 광고업체에 5만원가량에 되팔았다. 후기 게시글은 건당 4만원, 댓글은 100개당 50만원을 받았고 검색 결과 상위 노출 작업에는 월 500만원 상당을 받은 것으로 조사됐다.

◆ 댓글 시간까지 나눠 ‘작업 티’ 감췄다

허위 후기에는 “직접 가서 상담받아 보세요”, “초반에는 아픈데 나중 되면 괜찮아질 거예요”처럼 실제 수술 경험담으로 보이게 꾸민 댓글이 달렸다.

광고대행사는 성형외과 홍보팀이 건넨 후기 게시글에 서로 다른 타인 명의 계정 50개로 댓글을 달아, 일주일간 댓글이 가장 많이 달린 글을 인기 게시판 상위에 올리는 유명 성형 카페의 ‘댓글 TOP’ 방식을 노렸다. 이후 작성한 댓글 수와 인기 게시판 진입 시각, 최고 노출 순위를 기록해 병원 측에 보고했다.

병원 홍보팀과 광고대행사가 만든 대화방에는 “댓글 작업하실 때 시간 차이를 두어서 진행 부탁드려요. 단시간에 많은 작업은 작업 티가 보이는 부분이 있어서요”라는 메시지도 남아 있었다. 댓글이 삭제되는 등 문제가 생기면 사후관리까지 해 준 것으로 파악됐다.

◆ 계정 해킹 수사하다 꼬리 잡혔다

범행은 다른 사건에서 드러났다. 경찰은 지난해 12월 포털 계정 해킹 사건을 수사하던 중 피해자 명의 계정에 성형외과 허위 후기가 올라온 사실을 확인하고 수사에 착수했다. 이후 계좌 추적으로 계정 판매대금을 중국 해킹조직에 전달한 조직원 2명을 붙잡았다.

경찰은 해외에 있는 계정 판매총책에 대해 인터폴 적색수배를 요청할 방침이다. 확인된 허위 후기 게시글은 포털 등에 삭제·차단을 요청했고, 범죄수익 몰수·추징보전과 함께 추가로 포착한 허위 광고 의뢰업체와 대행업체로 수사를 넓힐 계획이다.

경찰 관계자는 “허위 후기는 환자의 의료기관 선택을 왜곡할 뿐 아니라 계정 탈취와 매매 수요를 만들어 해킹조직의 범죄를 키우는 중대범죄”라고 말했다. 그러면서 이런 일이 관행처럼 만연해 있어 사회적 경각심이 필요하다고 했다.

한편 의료법 제56조는 의료인 등이 ‘환자에 관한 치료경험담 등 소비자로 하여금 치료 효과를 오인하게 할 우려가 있는 내용의 광고’를 하지 못하도록 금지하고 있다. 지난 2017년에도 서울 강남경찰서가 수술후기 애플리케이션을 활용해 가짜 후기를 올린 성형외과 원장과 광고대행업체 직원 58명을 입건했고, 당시 대한성형외과의사회는 “환자에게는 치명적인 부작용을 일으킬 수 있는 반인륜적 범죄행위”라고 비판했다.

당시에는 후기 앱이 동원됐다면 이번에는 해외 해킹조직이 탈취한 개인 계정이 돈을 받고 거래되면서 해킹 피해자의 이름이 허위 의료광고에 쓰였다.

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