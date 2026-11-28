휴면 상태만 선택적으로 깨워 기존 항생제가 다시 듣게 만드는 특정 화합물의 작용 원리와 독성을 낮춘 개량 신약 후보물질의 치료 효과를 국내 연구진이 규명했다. 생성형 AI로 만든 이미지

항생제 치료에도 살아남아 만성 감염과 재발을 일으키는 휴면세균을 다시 항생제에 민감하게 만드는 기술이 개발됐다.

패혈증 동물실험에서는 기존 항생제와 후보물질을 함께 투여했을 때 생존율이 70% 이상으로 높아져 난치성 감염병 치료의 새로운 가능성을 제시했다.

27일 한국생명공학연구원(생명연)에 따르면 감염병연구센터 류충민 박사 연구팀은 항생제 치료가 까다로운 병원균인 녹농균의 휴면 상태를 해제해 항생제에 다시 반응하도록 하는 후보물질 KP35를 발굴했다.

녹농균은 면역력이 떨어진 환자에게 폐렴이나 패혈증 등을 일으키는 병원균이다. 일부 세균은 항생제에 노출되면 휴면 상태로 전환해 살아남으며, 치료 후에도 만성 감염이나 재발의 원인이 될 수 있다.

연구팀은 먼저 C10이라는 물질을 이용해 녹농균의 휴면세균을 깨우는 효과를 확인했다. C10은 단독으로는 세균을 죽이거나 증식을 유도하지 않았지만, 기존 항생제와 함께 사용하자 휴면세균이 항생제에 다시 민감하게 반응하며 대거 사멸했다.

이후 연구팀은 전신 패혈증과 허벅지 근육 감염, 폐 감염 등 3가지 동물 감염 모델에서 병용 투여 효과를 검증했다.

특히 패혈증 모델에서는 기존 항생제만 투여한 그룹의 생존율이 20%에 그쳤지만, C10과 항생제를 함께 투여한 그룹에서는 생존율이 70% 이상으로 높아졌다.

연구팀은 C10의 화학 구조를 개선해 인체 세포에 대한 독성을 크게 낮추면서도 휴면세균을 깨우는 효과를 유지한 KP35를 발굴했다.

KP35는 세균을 무조건 증식시키는 대신 세균 내부의 '질산염 호흡'을 선택적으로 활성화하는 방식으로 작용한다. 질산염 호흡은 세균이 산소가 부족한 환경에서 질산염을 이용해 에너지를 만드는 과정이다.

이 과정이 활성화되면 세균 세포막에 미세한 전기 에너지가 형성되고, 항생제가 세균 내부로 빠르게 유입돼 세균을 제거할 수 있게 된다는 게 연구팀의 설명이다.

류충민 박사는 “항생제 치료 후에도 살아남아 만성 감염과 재발을 일으키는 휴면세균을 효과적으로 제어할 수 있는 실마리를 찾았다”며 “향후 추가적인 안전성 개선과 후속 연구를 통해 난치성 감염병 환자들의 치료 효과를 높이는 데 기여할 수 있을 것”이라고 말했다.

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