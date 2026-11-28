혼외관계 파문으로 사임했던 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 복귀하면서 즐겨 입던 검은색 가죽 재킷 대신 프랑스 명품 브랜드 디올의 면 재킷을 입은 것으로 확인됐다.

젠슨 황 엔비디아 CEO가 지난 23일(현지 시각) 복귀하면서 남색 면 재킷을 입었다. 엔비디아 제공

황 CEO는 사임 11일 만인 23일(현지 시각) 미국 캘리포니아주 샌타클래라 본사로 복귀했다. 엔비디아 이사회는 이날 만장일치로 그의 복귀를 결정했다. 황 CEO는 직원들 앞에서 사과했고, 이튿날 복귀 후 첫 전사회의에서는 회사 행동강령을 위반했다고 인정했다.

28일 업계에 따르면 복귀 당일 그는 짙은 남색 면 재킷을 입었다. 미국 패션 전문지 더컷과 영국 가디언은 이 옷을 황 CEO가 지난 6월 방한 때 입은 디올의 ‘물뤼르 자수 지퍼 셔츠’로 파악했다.

국내 판매가는 470만원이다. 미국 패션 전문지 보그는 황 CEO가 신은 에르메스 신발 가격을 1600달러(약 210만원)로 소개했다.

황 CEO는 2013년 무렵부터 공식 석상에서 검은색 톰 포드 가죽 재킷을 즐겨 입었다. 지난 7월 그가 입었던 가죽 재킷은 경매에서 96만달러(당시 환율로 약 14억3000만원)에 낙찰됐다.

외신은 복귀 과정에서 이미지를 바꾸려는 의도가 담긴 옷차림이라고 해석했다. 가디언은 가죽 재킷과 달리 면 재킷은 겸손하고 절제된 인상을 준다고 분석했다. 더컷은 직원들의 말을 듣고 배우겠다는 태도가 드러난 옷차림이라고 평가했다.

소셜미디어(SNS)에서는 비판도 나온다. 명품 가격대를 볼 때 겸손한 모습과는 거리가 멀다는 지적이다. 황 CEO는 지난 6월 한국을 방문했을 때도 같은 디올 제품을 입었다.

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