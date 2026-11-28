청소년의 소셜미디어(SNS) 이용 제한을 둘러싸고 플랫폼 전반으로 규제를 확대해야 한다는 분석이 나왔다. 생성형 AI로 만든 이미지

청소년의 소셜미디어(SNS) 이용을 제한하려면 인스타그램과 페이스북뿐 아니라 틱톡·스냅챗·유튜브 등 주요 플랫폼 전반으로 규제를 확대해야 한다는 분석이 나왔다.

메타의 청소년 보호 규정을 인스타그램과 페이스북에만 적용하면 연구 참여자의 7.7%가 영향을 받지만, 5개 플랫폼 전체로 확대하면 63.1%까지 늘어나는 것으로 추정됐다.

미국 워싱턴대 디미트리 크리스타키스 박사팀은 27일 미국의사협회지(JAMA)에 청소년 1800여명의 스마트폰 앱 사용 기록을 분석한 연구 결과를 발표했다.

연구팀은 메타의 소셜미디어 이용 제한 규정이 미칠 영향을 추정하고, 이를 5개 주요 플랫폼 전체에 적용한 가상 시나리오와 비교했다.

분석에는 청소년 뇌 인지 발달 연구(ABCD 연구) 참가자 중 안드로이드 스마트폰의 앱 사용 기록을 수집하는 추적 기능을 사용한 1803명의 데이터가 활용됐다. 연구팀은 2020년 11월부터 2025년 8월까지 수집된 총 7만5399인·일의 기록을 바탕으로 인스타그램·페이스북·스냅챗·틱톡·유튜브의 이용 시간과 사용 패턴을 분석했다.

이번 연구는 인스타그램과 페이스북을 운영하는 메타플랫폼이 청소년 보호 조치를 강화하기로 한 합의안에 주목했다. 메타는 청소년 SNS 중독을 유도했다는 이유로 미국 주 정부들이 제기한 소송을 해결하기 위해 약 167억 달러(약 23조1000억원)를 지급하고 관련 조치를 강화하기로 했다.

합의안에는 13~17세 청소년의 하루 이용 시간을 2시간으로 제한하고, 자정부터 다음 날 오전 6시까지 앱 접근을 차단하는 내용 등이 포함됐다. 오후 10시부터 다음 날 오전 7시까지는 알림도 차단한다.

스냅챗·틱톡·유튜브도 동등한 제한 조치에 참여하면 하루 이용 시간 제한을 앱별 60분으로 강화하고, 야간 접근 차단 시간도 오후 10시부터 다음 날 오전 7시까지로 확대하는 2단계 규정이 적용된다.

연구팀이 규정 적용에 따른 영향을 추산한 결과, 하루 이용 시간 2시간 제한 대상은 메타 앱에만 적용할 경우 전체 참여자의 7.7%였지만 5개 플랫폼으로 확대하면 63.1%로 증가했다. 제한을 초과한 날 줄어들 수 있는 이용 시간의 중앙값도 메타 앱은 58분, 5개 플랫폼 전체는 120분으로 추산됐다.

야간 접근 차단과 알림 제한에서도 비슷한 차이가 나타났다. 자정부터 오전 6시까지 앱 이용을 차단하면 메타 앱 이용자의 77.8%, 5개 플랫폼 이용자의 88.3%가 영향을 받는 것으로 분석됐다. 오후 10시부터 오전 7시까지 알림을 차단하는 경우에는 메타 앱에서 64.4%, 5개 플랫폼 전체에서 86.2%가 영향을 받는 것으로 추정됐다.

연구팀은 청소년들이 여러 플랫폼을 함께 이용하는 만큼 특정 앱에만 제한을 적용하면 규제 효과가 제한적일 수 있다고 지적했다. 또 1단계 규정에서 앱 이용이 허용되는 오후 10시부터 자정까지의 이용량이 차단 시간대인 자정부터 오전 6시까지와 거의 비슷하다며, 밤 10시부터 이용을 제한하면 청소년의 수면에 도움이 될 가능성이 있다고 설명했다.

연구팀은 이번 분석이 안드로이드 스마트폰 이용자만을 대상으로 했고, 스마트폰 추적만으로는 다른 기기에서의 이용을 파악하지 못했을 수 있다는 한계도 제시했다. 이번 추정치를 규정 시행 전 기준 자료로 삼아 실제 적용 이후의 영향을 평가할 필요가 있다는 설명이다.

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