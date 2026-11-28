면 재킷을 입고 회사에 복귀한 젠슨 황. 엔비디아 제공. AFP=연합뉴스

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 회사 복귀 당시 트레이드마크였던 검은색 가죽 재킷 대신 남색 면 재킷을 입은 것을 두고 엇갈린 평가가 나오고 있다.

파문 이후 달라진 모습을 보여주려는 겸손한 옷차림이라는 해석이 나왔지만, 재킷과 신발 모두 고가 명품으로 알려지면서 계산된 이미지 연출이라는 비판도 제기됐다.

27일(현지시간) 패션지 보그와 더컷 등에 따르면 황 CEO는 지난 24일 회사에 복귀하면서 남색 면 재킷을 입고 직원들에게 자신의 잘못을 사과했다.

황 CEO는 지난 20년간 회사 행사와 외부 일정에서 검은색 톰 포드 가죽 재킷을 즐겨 입으며 자신만의 스타일을 구축해왔다. 지난 7월에는 그가 착용했던 가죽 재킷이 경매에서 새 제품 가격의 100배에 달하는 96만 달러(약 13억원)에 낙찰되기도 했다.

이처럼 상징적인 가죽 재킷을 벗고 면 재킷을 선택한 것은 실리콘밸리의 반항아 이미지를 누그러뜨리고 한층 낮은 자세를 보여주려는 의도라는 게 외신과 패션업계의 분석이다.

영국 가디언은 가죽 재킷이 자신감과 건방짐 사이의 미묘한 경계에 있는 반면 면 재킷은 절제와 겸손을 암시한다고 평가했다. 더컷은 경청과 배움의 자세를 드러내려는 선택으로 해석했고, 보그는 이를 '구원의 복장'이라고 표현했다.

패션지 에스콰이어의 조니 데이비스 명품 담당자는 검은 가죽 재킷이 승리의 행진에 어울리는 옷은 아니라며 황 CEO에게는 반성을 드러낼 옷이 필요했다고 분석했다. 남성복 복식 연구자인 앤드루 그로브스 웨스트민스터대 교수도 새로운 스타일을 통해 자신의 이미지를 부드럽게 다듬으려 한 것으로 봤다.

그러나 면 재킷의 가격이 알려지면서 이 같은 해석에 반감을 드러내는 반응도 나왔다.

황 CEO가 입은 옷은 디올의 '물뤼르 자수 지퍼 셔츠'로 가격은 3300달러(한국 판매가 약 470만원)에 달한다. 당시 착용한 에르메스 신발도 1600달러(약 210만원)짜리로 알려졌다.

더컷은 이를 두고 "그저 일터로 돌아가고 싶을 뿐인 평범한 남자를 위한 디올 셔츠 가격이 3300달러라니 참으로 알뜰하다"고 비꼬았다. 보그 역시 고가의 에르메스 신발을 언급하며 황 CEO가 돈이 궁한 처지가 아니라는 점을 보여준다고 꼬집었다.

온라인에서도 비판과 풍자가 이어졌다. 한 누리꾼은 "난 재킷을 갈아입었어. 이제 나는 달라졌어"라고 비꼬았고, 다른 누리꾼은 황 CEO의 스타일을 본뜬 '더 젠슨' 재킷이 나올 것이라고 야유했다.

한편 황 CEO가 면 재킷을 입은 것은 이번이 처음은 아니다. 지난 6월 한국을 방문했을 때도 같은 옷을 착용한 바 있다.

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