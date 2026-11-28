최근 미국·중국·러시아 3국에 의해 ‘공동의 적’으로 지목된 국제형사재판소(ICC) 수장이 국제사회의 이목이 집중된 가운데 일본 방문 일정을 마쳤다. 일본 정부는 만일의 경우에 대비해 특급 경호를 제공한 것으로 전해졌다.

ICC는 27일(현지시간) 보도자료를 통해 아카네 도모코(赤根智子·70) 소장이 지난 24일부터 26일까지 2박3일 일정의 일본 공식 방문을 마무리했다고 밝혔다. 일본이 모국인 아카네 소장은 방일 첫날 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리와 만나 최근 ICC가 처한 상황을 주제로 심도있는 대화를 나눴다.

미국 행정부의 제재 대상에 오른 아카네 도모코 ICC 소장이 방일 첫날인 지난 24일 다카이치 사나에 일본 총리와의 회담을 마친 뒤 취재진의 질문에 답하고 있다. AP연합

미국 도널드 트럼프 행정부는 ICC가 미국의 맹방인 이스라엘의 베냐민 네타냐후 총리를 상대로 체포영장을 청구한 이후 ICC에 적대적 태도를 취하고 있다. 아카네 소장 등 ICC 핵심 인사들에게 미국 입국 금지 등 제재를 부과한 데 이어 최근에는 미국 내 기업, 금융기관, 개인과 ICC 간의 달러화(貨) 거래 차단 방침도 밝혔다.

트럼프 대통령은 지난 19일 중국 선전(深圳)에서 시진핑(習近平) 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만나 3국 정상회의를 한 뒤 공동 성명에서 “ICC의 관할권 남용에 반대한다”는 입장을 밝히기도 했다.

ICC는 그 설립 협약 가입국들이 매년 내는 분담금으로 운영된다. 미국의 금융 제재가 본격화하면 ICC는 회원국들이 은행 계좌를 통해 달러화로 송금하는 분담금 수령이 제한될 가능성이 크다. 이 경우 재정 악화로 문을 닫아야 할 수도 있다.

아카네 소장은 다카이치 총리에게 어려운 사정을 소상히 설명한 뒤 ICC 회원국 중 가장 많은 액수의 분담금을 내는 일본 정부가 2027년도분 분담금을 올해 안에 미리 납부해줄 것을 간청했다. 다카이치 총리가 기꺼이 이를 받아들인 가운데 아카네 소장은 “ICC에 대한 일본의 헌신을 보여주는 사례”라며 “다카이치 총리의 리더십에 진심으로 감사를 드린다”고 고마워했다.

미국 행정부의 제재 대상에 오른 아카네 도모코 ICC 소장(앞줄 가운데)이 방일 마지막 날인 지난 26일 게이오 대학교에서 열린 학술 회의에 참석해 기념 촬영을 하고 있다. ICC와 게이오대가 공동 주최한 이번 행사는 ‘아시아-태평양 국제 형사사법 학술 네트워크’ 포럼으로, 아카네 소장이 기조 강연을 담당했다. ICC 제공

방일 기간 아카네 소장은 모테기 도시미쓰(茂木敏充) 외무상, 야마시타 타카시(山下貴司) 법무상, 가와하라 류지(川原隆司) 검찰총장 등 외교가와 법조계 주요 인사들도 만났다. 이들은 “국제사회에서 법치주의를 유지하고 더욱 강화해야 한다”는 데에 뜻을 모았다.

26, 27일 이틀간 일본 게이오 대학교와 ICC의 공동 주최로 ‘아시아-태평양 국제 형사사법 학술 네트워크’ 포럼이 열렸다. 이 행사의 기조 강연을 맡은 아카네 소장은 ICC 설립의 역사적 의의를 언급한 뒤 “국제사회의 정의는 그냥 주어지는 게 아니라 우리가 이를 선택할 때 가능하다”고 강조했다.

한편 일본 경찰은 만일의 경우에 대비해 아카네 소장에게 특급 경호를 제공했다. NHK 방송은 정부 소식통을 인용해 “아카네 소장이 방일 기간 총리와 기타 내각 구성원에 버금가는 최고 수준의 경호 서비스를 받았다”고 보도했다. 이는 미국 행정부의 제재도 염두에 뒀겠지만 러시아의 조치를 의식한 대응으로 풀이된다.

앞서 ICC는 우크라이나를 침략한 러시아가 저지른 전쟁 범죄를 이유로 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 체포영장을 발부했다. 이에 러시아 검찰은 아카네 소장 등 영장 심사에 관여한 ICC 관계자를 직권남용 혐의로 자국 법원에 기소했다. 법원이 궐석 재판을 거쳐 아카네 소장 등에게 징역형을 확정하자 러시아 정부는 ICC 청사가 있는 네덜란드 정부에 아카네 소장 신병 인도를 요청했다.

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