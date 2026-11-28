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이동에 불편을 겪는 교통약자가 국민 3명 중 1명꼴로 늘어난 것으로 나타났다. 어린이와 영유아 동반자는 줄었지만 65세 이상 고령자가 58만명 넘게 늘면서 전체 교통약자 수를 끌어올린 것이다.

이러한 가운데 노인의 이동을 받쳐 온 도시철도 무임승차가 사라지면 이동을 아예 포기하겠다는 어르신이 많다는 연구 결과도 나왔다.

28일 국토교통부에 따르면 국토부가 지난 27일 발표한 ‘2025년도 교통약자 이동편의 실태조사’에서 지난해 말 기준 교통약자는 1646만명으로 총인구(5112만명)의 32.2%를 차지했다. 1년 전(1613만명)보다 약 33만명 늘었다.

교통약자는 장애인과 65세 이상 고령자, 임산부, 7세 이하 영유아를 동반한 사람, 12세 이하 어린이 등 이동에 불편을 느끼는 사람이다. 고령 장애인처럼 두 유형에 걸친 사람은 한 번만 셌다.

증가는 고령자가 이끌었다. 65세 이상 고령자는 1084만명으로 1년 새 58만4000명(5.7%) 늘었다. 임산부도 1만6000명 증가했다.

반면 어린이는 12만5000명, 영유아 동반자는 10만1000명 줄었다.

◆ 걷기 다음은 버스·지하철…저상버스 두 대 중 한 대

국토부가 8개 특별·광역시에 사는 교통약자 1500명을 설문한 결과, 사는 시·군·구 안에서 움직일 때는 걷기(35.9%) 다음으로 버스(24.1%)와 지하철(21.8%)을 많이 이용했다.

시 경계 안에서 더 멀리 오갈 때는 지하철(36.2%)이 가장 많았고 버스(29.7%)가 뒤를 이었다.

버스는 나아지고 있다. 계단이 없고 차체가 낮아 휠체어 이용자와 고령자가 타고 내리기 쉬운 저상버스의 지난해 전국 보급률은 51.8%로 2024년(44.4%)보다 7.4%포인트 올랐다. 1년 새 2417대가 늘어 시내버스 두 대 가운데 한 대 이상이 저상버스가 됐다.

다만 지역마다 차이가 크다. 서울이 73.7%로 가장 높았고 세종(70.4%)이 뒤를 이었다. 반면 울산은 29.8%로 가장 낮았고 전남(34.5%)과 충남(38.7%)도 30%대에 머물렀다.

버스를 기다리는 정류장 개선은 더디다.이번 조사 대상인 8개 특별·광역시의 버스정류장 이동편의시설 기준적합설치율은 64%로 여객자동차터미널(80.6%)과 도시·광역철도 역사(88.4%), 공항여객터미널(94.1%) 등 여객시설 가운데 가장 낮았다. 버스 차량(95.3%)과도 차이가 컸다.

기준적합설치율은 승강기와 점자블록, 교통약자용 좌석 같은 이동편의시설이 설치 기준에 맞게 갖춰진 비율이다.

장구중 국토부 종합교통정책관은 “앞으로도 광역 저상버스 도입을 본격 추진하고, 향후 5년간 교통약자 이동편의 정책 방향을 담은 ‘교통약자 이동편의 증진계획’을 수립”하겠다고 밝혔다.

◆ 무임승차 없어지면 지하철 덜 타고, 일부는 이동 포기

교통약자가 많이 타는 지하철에서 65세 이상의 요금을 받지 않는 무임승차는 그 비용과 대상 연령을 두고 논란이 이어지고 있다.

대한교통학회가 서울·부산·인천·대전·대구·광주 6개 도시철도 운영기관의 의뢰로 수행해 지난달 마무리한 ‘도시철도 무임수송제도 지속가능 방안 마련 연구용역’에서 학회가 지난 8, 9월 6개 도시에 사는 만 65세 이상 대중교통 이용 경험자 300명을 설문한 결과 무임수송제도가 폐지될 때 ‘이동 포기’를 고른 응답은 서울이 12.5%로 가장 높았다.

이어 인천 8.6%, 대구 8.2%, 광주 3.6%, 대전 2.9% 순이었다. 부산은 0%였다. 도시철도를 이용하는 어르신 10명 중 6명(57.4%)은 무임수송이 폐지되면 지하철 이용을 줄이겠다고 답했다.

다만 300명을 6개 도시로 나눠 집계한 값이라 지역마다 응답자 수가 많지 않고, 인천과 대구의 차이는 0.4%포인트에 그친다.

◆ 70세로 올리면 적자는 줄지만

보고서는 무임 대상 연령을 70세로 올리면 2030년 기준 6개 운영기관의 당기순손실은 7.3% 줄지만 사회적 가치는 지금보다 30.8% 떨어진다고 분석했다.

사회적 가치는 지역경제 활성화와 차량 운행비, 우울증 사회비용, 교통사고, 환경 비용 등 여러 요인을 토대로 산출한 개념이다. 학회는 노인 무임수송이 건강·돌봄과 교통·환경, 지역경제 등에서 연간 6506억원의 사회적 편익을 낸다고 추산했다.

무임수송은 지난 1984년부터 노인복지법 등 국가 법령에 따라 40년 넘게 시행돼 왔지만 비용은 운영기관과 지방자치단체가 떠안아 왔다. 지난해 6개 운영기관의 무임수송 손실(미실현 수입)은 7754억원으로 당기순손실의 52%에 달했다.

반면 한국철도공사(코레일)는 철도산업발전기본법에 따라 정부로부터 공익서비스 비용을 보상받는다. 지난 2019∼2024년 정산액의 78.5%를 보상받았다.

◆ 국회 상임위서 무임 보상 예산 물꼬…확정은 아직

한편 서울교통공사에 따르면 국회 국토교통위원회는 이달 2027년도 국토부 소관 예산안 예비심사에서 공익서비스 비용 보상 사업에 도시철도 무임수송 보상분 5768억원을 증액하는 수정안을 의결했다.

6개 기관의 무임수송 손실에 코레일의 평균 보전율(79.8%)을 적용해 산정한 금액이다.

예비심사 단계의 의결이어서 정부 예산에 최종 반영될지는 아직 정해지지 않았다.

한영희 서울교통공사 기획본부장은 “정부 지원은 운영 적자 보전이 아닌 법정 공익서비스에 대한 정당한 보상으로서, 법적 근거 마련과 예산 반영이 반드시 뒤따라야 한다”고 말했다.

국회에는 무임수송 비용을 국가가 부담하도록 하는 도시철도법 개정안 3건과 철도산업발전기본법 개정안 1건 등이 계류돼 있다.

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