지난달 말 중국 단둥을 전격 방문했던 김정은 북한 국무위원장이 조만간 추가로 중국 방문에 나설 가능성이 대두돼 정부와 정보당국이 예의주시하고 있다.

국가정보원은 김정은 위원장의 방중이 임박했다는 보도에 대한 연합뉴스의 질의에 "여러 동향을 주시 중"이라고 28일 밝혔다.

이는 그의 방중 가능성까지 포함해 북중관계에 주목할 만한 여러 동향이 포착됐다는 것을 사실상 확인한 것으로 해석된다.

시진핑 중국 국가주석은 중국 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 지난 18일 열린 한중 정상회담에서 이재명 대통령에게 최근의 북중 관계 동향에 관해 설명한 바 있다.

북한 특정 인사의 명시적 방중 계획은 아니더라도, 최고위급 방중 가능성으로 해석될 수 있는 내용이 시 주석의 언질에 포함됐던 것 아니냐는 관측이 나온다.

청와대는 시 주석이 한중 정상회담에서 김 위원장 방중 가능성을 언급했다는 언론 보도와 관련해 전날 "보도된 취지와 같은 언급은 없었다"며 구체적 논의 내용 확인을 피하면서도 "북중관계 동향을 예의주시하고 있다"고 했다.

청와대와 외교부는 "북중간 교류가 한반도 평화공존에 도움이 되는 방향으로 이루어지기를 기대하며, 이를 위해 한중간 긴밀한 소통을 이어 나갈 것"이라고도 밝혔다.

APEC 정상회의 이후 고위급 교류를 비롯한 북중관계 동향에 주목하고 있음을 부인하지는 않은 것이다. 이는 북미대화 재개를 위한 조율 과정에서 북중이 전략적 소통에 나설 가능성이 높기 때문으로 보인다.

북러 밀착 등으로 한동안 소원했던 북중관계는 지난해 양국 정상의 상호 방문을 계기로 빠르게 정상화했으며, 최근에는 최고위급 교류에 더욱 속도를 내고 있다.

김 위원장은 앞서 지난달 24일 최근 새로 개통한 신압록강대교를 차량으로 건너 중국 단둥을 전격 방문했다가 당일 귀국했다.

그 열흘 뒤인 이달 3일에는 노동당의 대외관계를 총괄하는 김성남 당 국제비서가 중국을 찾아 중국공산당 서열 5위인 차이치 중앙정치국 상무위원 겸 중앙서기처 서기와 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장, 류하이싱 중국공산당 대외연락부(중련부) 부장과 잇따라 만났다.

지난 18∼19일 중국 선전 APEC 정상회의 기간 북미 정상 만남은 일단 성사되지 않았지만, 도널드 트럼프 미국 대통령이 김 위원장과의 대화에 꾸준히 관심을 표명하는 만큼 아직 불씨가 사라진 것은 아니다.

이런 상황에서 북중이 북한 고위급 방중 등을 통해 북미대화 '징검다리'가 될 수 있는 외교적 조율을 이어갈 가능성은 남아 있다는 평가다.

중국 베이징에 있는 주중북한대사관이 확장 및 수리 공사를 한 정황이 이달 초 포착된 것도 김 위원장을 맞이하기 위한 준비가 아니겠느냐는 관측을 낳은 바 있다.

특히 APEC을 계기로 지난 19일 미중러 정상회담 등 중요한 외교적 이벤트가 있었기 때문에 북중도 후속 행보로 전략적 소통에 나설 가능성이 다분하다는 전망에 무게를 싣는다.

외교 소식통은 김 위원장이 중국에 "언제든 방문할 수 있다"며 "언제 와도 이상하지 않다는 전제로 보고 있다"고 말했다.

북중 접경 단둥에 '비상대기령'이 내려졌다는 이야기도 들리지만 현재까지 가시적인 특이 동향은 포착되지 않는 것으로 알려졌다.

김 위원장 또는 북한 고위급이 재차 중국을 방문한다면 시기는 미중 정상이 재대면할 내달 14일 마이애미 주요 20개국(G20) 정상회의 이전이 될 가능성이 커 보인다.

북중 양국의 내부 정치 일정으로 보더라도 12월 초가 가장 적기란 분석도 나온다.

중국은 내년도 경제정책 기조를 결정하는 중앙경제공작회의를 내달 10일을 전후해 시 주석 주재로 개최할 예정이다.

북한도 연말 최대 정치행사인 노동당 중앙위원회 전원회의를 내달 하순에 개최한다고 28일 발표한 만큼 방중한다면 이 기간을 피할 가능성이 크다.

김 위원장의 방중이 성사된다면 북한은 선전에서 열린 미중러 정상회담 결과를 공유받고 중국 측에 북미 대화 관련 메시지를 전달할 공산이 있다.

최근 김 위원장은 대화 여지는 열어두면서도 핵보유국 지위는 '불가침'하다고 강조하며 향후 협상에서 유리한 입지를 확보하려는 태도를 보이고 있다.

지난 25일에는 새로운 우라늄 농축시설과 다수의 핵탄두를 공개하면서 북한의 핵 보유를 인정해야 한다는 사실을 '정설'로 굳히기 위해 "무제한한 인내심을 발휘할 용기가 있다"고 말했다. 사실상 미국과의 '탐색전'에서 대화 조건에 대한 메시지를 적극 던진 것으로도 해석할 수 있는 대목이다.

이런 행보를 고려하면 북한은 대중국 소통에서 핵보유국 인정을 북미 대화 선결 조건으로 내걸고 중국을 통해 미국의 의중을 탐색하려 할 것으로 보인다.

<연합>

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