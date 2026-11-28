미국 학교에서 인공지능(AI) 사용을 두고 빅테크 기업 구글과 교육 당국 간의 갈등이 깊어지고 있다.



AP통신은 27일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 통합교육구(LAUSD)가 교내에서 사용하는 노트북 등 학습 기기에서 구글의 AI 요약 기능을 비활성화했다고 보도했다.



LAUSD는 관할하는 학생 수만 50만 명에 달하는 미국에서 두 번째로 큰 교육구다.



LAUSD는 지난 16일 공식적인 발표 없이 학생용 노트북 등에서 AI 요약 기능을 비활성화했다. 정확한 과정은 공개되지 않았지만, 제삼자 도구를 활용한 것으로 보인다고 AP는 설명했다.



미성년자의 AI 노출은 그간 구글과 교육 당국이 첨예하게 맞부딪혀 온 지점이다.



구글은 지난 8월 초·중·고등학교는 물론 유치원에서도 쓰이는 학습 시스템 구글 클래스룸에 AI모델인 제미나이 챗봇 기능을 활성화했다가 반대에 부딪혔다.



LAUSD와 뉴욕시 교육구는 9월 학생들의 생성형 AI 사용에 문제가 있다고 보고, AI 정책을 마련할 때까지 이를 1년간 중단한다는 조치를 발표했다. 뉴욕에서는 모든 초등학생과 중학생이 생성형 AI를 쓸 수 없게 됐고, LA에서도 유치원부터 고등학교까지 학습 기기에서 AI 사용이 금지됐다.



제미나이만큼 문제가 된 것은 구글 검색 후 최상단에 등장하는 AI 요약 기능이다. 생성형 AI가 검색 결과를 종합해 요약 답변을 제시하는 형식이다.



구글은 처음에는 검색 엔진에서 AI 기능을 빼는 것은 불가능하다는 입장을 고수했다.



이후 논란이 커지자 제미나이 등 AI 도구를 기본 상태에서는 비활성화하도록 하겠다고 밝혔다. 하지만 AI 기능을 완전히 제거할 수는 없도록 했다.



크리스 필립스 구글 교육부문 부사장은 뉴욕타임스(NYT)에 "검색과 AI는 깊이 통합돼 있다"며 "학교가 AI를 금지하면 학생들은 검색 기능 자체를 이용할 수 없게 될 것"이라고 설명했다.



이 같은 상황에서 학교들은 다른 인터넷 검색 엔진을 도입하는 방안까지 고려했다.



잭 켈라닉 LAUSD 최고정보책임자(CIO)는 최근 학생용 학습 기기에서 구글의 AI 모드를 비활성화했다며 "우리에게는 선택권이 있다. 하룻밤 만에 기본 검색엔진을 바꿀 수도 있다"고 말했다.

<연합>

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