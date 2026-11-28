'놀면 뭐하니?' 임원희가 벌써부터 김광규의 장가를 걱정한다.

28일 오후 6시 30분 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 이웃 주민이 된 '연희동 프렌즈' 김광규, 임원희와 함께하는 동네 투어가 그려진다.

MBC

공개된 사진에는 연희동 골목 버스정류장에 나란히 앉은 두 사람의 모습이 담겨 있어 눈길을 끈다. 김광규가 연희동으로 이사오면서 두 사람은 서로에게 애틋한 존재가 된다.

이어 이들은 다가올 크리스마스 이야기가 나오자 입을 모아 "난 크리스마스 별로 안 좋아해"라며 마음이 통한 모습을 보인다. 주우재가 "두 분이 함께 보내셔야죠"라고 말하자, 임원희는 "그럴 가능성이 높아졌다"라고 씁쓸하게 답한다.

이에 멤버들은 단짝처럼 붙어 앉은 두 사람의 다정한 모습에 "노부부 같다"고 말한다. 임원희는 "이렇게 살다가 광규 형이 장가간다고 하면 난 어떡하지?"라고 벌써부터 걱정해 모두를 폭소케 한다.

그뿐만 아니라 같은 동네, 같은 아파트에 사는 두 사람은 또 하나의 공통점을 발견한다. 이에 유재석은 "이것도 같아?"라고 놀라워해 궁금증을 더한다.

한편 김광규는 지난 2022년 인천 송도에 아파트를 매입하며 생애 첫 내 집 마련에 성공했다. 이후 지난 10월 '놀면 뭐하니?'를 통해 28년 만에 서울 연희동에 자가 아파트를 장만한 소식을 전해 화제를 모았다. 임원희는 지난 2014년부터 연희동에 거주해 왔다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지