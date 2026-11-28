'100일의 거짓말' 김현주가 박진영에게 총구를 겨눈다.

28일 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'(극본 류보리/연출 유인식, 김윤진) 측은 이날 오후 15회 방송을 앞두고 희원에 흐르는 심상치 않은 분위기를 포착했다. 김태웅(박진영 분)이 유소란(김현주 분)과 유필립(이무생 분)을 찾아온 이유는 무엇인지, 세 사람을 둘러싼 일촉즉발 대치의 순간이 긴장감을 유발한다.

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공개된 사진에서 희원을 찾아온 김태웅과 유소란, 유필립 사이에 새로운 갈등의 조짐이 감지되며 궁금증을 자아낸다. 먼저 유필립이 김태웅의 갑작스러운 방문과 뜻밖의 이야기에 웃음기 없는 얼굴로 마주하고 있다. 두 사람 사이에 오간 의미심장한 대화의 내용에 관심이 쏠리는 한편, 유소란은 김태웅의 등 뒤로 총구를 겨누며 분위기를 반전시킨다.

김태웅의 붉어진 눈시울과 유소란의 서늘한 눈빛이 교차하며 위태로운 기류를 형성한다. 앞선 예고편에서 유소란이 김태웅에게 "나는 네 어머니에게 진 빚이 있어"라고 고백한 사연은 무엇인지, 그가 치를 대가는 무엇인지 이목이 쏠린다.

한편 '100일의 거짓말'은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 마주하며 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스 드라마다. 지난 22일에 방송된 14회는 닐슨 코리아 전국 유료 가구 기준 11.7%를 기록, 자체 최고 시청률을 경신한 바 있다.'100일의 거짓말'은 매주 토, 일요일 오후 9시 10분 방송된다.

<뉴스1>

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