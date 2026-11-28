독일이 러시아의 안보 위협을 이유로 대대적인 군비 증강에 나선 가운데 이웃 나라 프랑스에선 이를 우려하는 시선이 감지된다. 프랑스는 1870년부터 1940년까지 70년간 세 차례나 독일과 전쟁을 치렀고, 그중 두 번은 나라를 잃는 쓰라린 경험을 했다.

27일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 프랑스 대통령 선거의 유력 후보인 장 뤽 멜랑숑(75)은 이날 독일 베를린을 방문했다. 자신의 저서 ‘최선을 다하라’(Faites mieux)가 독일어로 번역·출간된 것을 기념하는 행사에 참석하기 위해서였다. 극좌 정당 ‘굴복하지않는프랑스’(LFI)를 이끄는 멜랑숑은 오는 2027년 4월 대선을 앞두고 극우 성향 마린 르펜(58) 후보에 이어 2위의 지지율을 기록하는 중이다.

오는 2027년 4월로 예정된 프랑스 대통령 선거의 유력 후보인 장 뤽 멜랑숑 LFI 대표. 사진은 멜랑숑이 지난 25일(현지시간) 프랑스 남부 몽펠리에에서 열린 어느 경제 포럼 행사에 참석해 연설하는 모습. AFP연합

멜랑숑은 최근 독일이 무기 생산·구매에 막대한 예산을 쏟아붓는 현실을 감안한 듯 “독일 경제가 군수 산업 중심으로 돌아가는 상황이 우리에게 바람직할 수 없다”고 말했다. 이어 “그들이 독일인이기 때문이 아니라 군수 중심 경제가 전쟁으로 이어지기 때문”이라고 덧붙였다. ‘독일인이기 때문은 아니다’라는 단서를 달긴 했으나 과거 독일이 1·2차 세계대전을 일으킨 점을 상기시킨 것으로 풀이됐다.

1차대전 휴전 기념일인 지난 11일 멜랑숑은 좀 더 직설적인 표현으로 독일의 군비 증강에 걱정을 표시한 바 있다. 이는 1918년 11월11일 프랑스·영국·미국 등 연합국에 대한 독일의 무조건 항복으로 1차대전 교전 행위가 종료한 것을 기념하는 날로, 프랑스에선 공휴일이다.

당시 멜랑숑은 유세 연설 도중 “유럽 최강의 재래식 군대를 만들겠다는 독일의 약속을 받아들일 수 없다”고 외쳤다. 이어 “그렇다면 누구와 전쟁을 하려는 건지 물을 수밖에 없다”고 덧붙였다. 독일은 군비 증강의 명분으로 러시아의 안보 위협을 들고 있으나, 이는 프랑스 등 과거 독일의 침략을 받은 이웃 나라들의 불안을 가중시키는 요인이란 점을 분명히 한 셈이다.

‘유럽 최강의 재래식 군대를 만들겠다’는 말은 프리드리히 메르츠 독일 총리가 지난 2025년 취임한 직후 내놓은 공약이다. 굳이 ‘재래식 군대’라는 표현을 쓴 것은 핵무기 보유국인 프랑스와 달리 독일군은 핵무기가 없고 재래식 무장만 갖추고 있다는 점을 강조하기 위해서다.

27일(현지시간) 독일 연방의회 하원 본회의장을 찾은 프리드리히 메르츠 독일 총리(오른쪽)가 2027년도 정부 예산안 표결에 앞서 여야 의원들 간의 논쟁을 지켜보고 있다. 왼쪽은 라르스 클링바일 부총리 겸 재무부 장관. AFP연합

그렇더라도 유럽연합(EU) 역내 1위의 경제 대국인 독일이 군비 증강에 돈을 쓰기 시작한 순간 유럽 최강의 군사력 건설은 시간문제라는 관측이 지배적이다. 실제로 독일 연방의회는 이날 정부가 제출한 2027년도 예산안을 통과시켰는데, 그중 국방비가 무려 1097억유로(약 160조2000억원)에 이른 것으로 집계됐다.

유럽 국가들 중 방위비에 1000억유로 이상을 쓰기로 한 나라는 독일이 처음이다. 여기에 그치지 않고 독일은 해마다 국방비를 더욱 증액한다는 계획이다. 라르스 클링바일 부총리 겸 재무부 장관은 “오늘날 독일에서 태어나는 어떤 아이도 다시 전쟁을 겪어서는 안 된다”는 말로 군비 증강을 통한 전쟁 억지력 확보의 중요성을 강조했다.

그러자 독일 극좌 정당에서는 “2030년 무렵이면 독일 국방비가 핵무기 보유국인 프랑스·영국을 더한 액수보다 많아질 것”이라며 우려를 표하고 나섰다. 2차대전 이후 최초로 경제는 물론 유럽의 정치적·군사적 패권마저 독일로 넘어갈 수 있다는 뜻이다.

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