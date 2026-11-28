토요일인 28일은 전날보다 최대 7도 이상 기온이 낮아지고 전국 곳곳에 비나 눈이 내리겠다.



기상청에 따르면 북서쪽에서 찬 공기가 남하하면서 이날 아침 최저 기온은 0∼9도, 낮 최고기온은 8∼14도겠다. 바람도 강하게 불어 체감 온도는 더욱 낮아 춥겠다.



충청권과 전라권, 경상권 내륙, 제주도를 중심으로 비나 눈이 내리겠다.



충남권과 충북 남부, 전북은 이른 아침부터 비가 내리기 시작했고, 오전 중 충북 중부와 광주·전남, 경북 남부 내륙, 경남 서부 내륙, 제주도에서도 비나 눈이 오겠다. 울산·경남 내륙(서부 제외)은 낮부터 비·눈이 예보됐다.



비·눈은 대부분 이날 그치겠으나, 충남과 전라권, 제주도 일부 지역에서는 29일 오전까지 이어지겠다.



예상 강수량은 ▲ 서해5도 1㎜ 안팎 ▲ 대전·세종·충남·충북 중·남부 5㎜ 미만 ▲ 전북·전남광주 5㎜ 안팎 ▲ 울릉도·독도 5㎜ 안팎 ▲ 경남서부내륙 5㎜ 미만 ▲ 대구·경북남부내륙, 울산·경남내륙(서부 제외) 1㎜ 안팎 ▲ 제주도 5㎜ 안팎이다.



예상 적설량은 ▲ 전북동부, 전남광주동부 1∼3㎝ ▲ 전남광주북서부, 전북내륙(동부 제외) 1㎝ 안팎 ▲ 경남서부내륙 1㎝ 안팎 ▲ 제주도산지 1∼5㎝다.



이날 충청권과 전라권, 제주도는 구름이 많고 그 밖의 지역은 대체로 맑겠다.



비·눈이 그친 뒤 일요일은 29일은 전국이 대부분 영하권으로 더 추워지겠다.



29일 아침 최저기온은 -5도∼5도, 낮 최고기온은 6∼12도로 예보됐다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지