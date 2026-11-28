11월 마지막 주말을 맞아 유통업계가 겨울 먹거리와 의류, 크리스마스 선물을 중심으로 할인 행사에 나선다.

신세계백화점 제공

대형마트에서는 딸기와 감귤, 생굴 등 제철 먹거리부터 삼겹살과 한우까지 할인 판매한다. 백화점과 아울렛은 겨울 아우터 할인과 크리스마스 테마 팝업스토어를 앞세워 주말 나들이객을 맞는다.

28일 유통업계에 따르면 이마트는 29일까지 신선식품과 가공식품, 생활용품 등을 할인 판매한다.

이마트와 이마트 에브리데이는 신세계포인트 적립 고객에게 딸기 500g 한 팩을 6000원 할인해 준다. 트레이더스에서는 딸기 500g을 1만3580원에 판매한다.

에콰도르산 치키타 바나나는 한 봉에 2980원, 국내산 냉장 삼겹살과 목심은 100g당 2280원에 선보인다. 국거리·불고기용 브랜드 한우는 신세계포인트 적립 시 30% 할인한다.

국산 생물 갑오징어는 29일까지 100g당 990원에 판매한다. 세네갈산 냉동 갈치는 다음 달 2일까지 최대 50% 할인한다.

크리스마스 장식용품도 할인 대상이다. 다음 달 2일까지 신세계포인트 적립 고객에게 크리스마스 시즌 상품을 최대 30% 할인 판매한다.

롯데마트는 다음 달 2일까지 ‘생생 겨울 페스타’를 진행한다.

국산 딸기는 2팩 구매 시 팩당 2000원, 3팩 이상 구매 시 팩당 3000원 할인한다. 제주 감귤은 100g당 390원에 판매한다.

엘포인트 회원은 제주 황금향(1.5㎏)을 9990원, 제주 타이벡 감귤(2㎏)을 1만1990원에 구매할 수 있다. 호주산 소고기 척아이롤과 부채살, 국내산 닭다리살은 40% 할인한다.

남해안 생굴(400g)은 2봉 이상 구매 시 봉당 9900원이다. 28일부터 29일까지 이틀간 보쌈용 국내산 삼겹살과 목심을 100g당 1990원에 판매한다.

롯데슈퍼도 다음 달 2일까지 할인 행사를 이어간다. 1등급 한우 국거리와 불고기는 100g당 5990원, 국산 봉지굴(150g)은 2봉 이상 구매 시 봉당 4990원이다.

국산 딸기 전 품목은 엘포인트 회원에게 3000원 할인한다. 밤고구마(1㎏)는 5990원에 판매하고, 29일까지 삼립호빵 4입 제품을 2개 이상 구매하면 30% 할인한다.

롯데백화점은 잠실 롯데월드몰 1층에서 30일까지 아동 패션 브랜드 ‘마리떼 키즈’의 크리스마스 팝업스토어를 운영한다.

눈사람과 크리스마스트리로 꾸민 포토존을 비롯해 키캡 꾸미기, 산타에게 편지 쓰기 등 어린이 체험 프로그램을 마련했다. 팝업 한정 상품 3종은 20% 할인한다. 내년 봄·여름 시즌 신학기 가방과 모자도 미리 공개한다.

롯데월드몰 2층에서는 다음 달 2일까지 영국 오디오 브랜드 마샬의 국내 최초 팝업스토어를 운영한다. 스피커와 헤드폰, 이어폰 등을 직접 체험할 수 있다. 전 품목을 5% 할인한다.

본점 9층에서는 다음 달 10일까지 패션·뷰티 브랜드 레스트앤레크리에이션 팝업스토어를 운영한다. 블랙프라이데이 기간 최대 80% 할인하고 40만원 상당의 상품을 담은 럭키백을 10만원에 한정 판매한다.

신세계백화점은 다음 달 1일까지 강남점 센트럴 1층 오픈스테이지에서 크리스챤 디올 뷰티의 홀리데이 팝업스토어를 운영한다.

쿠션과 립스틱, 아이섀도 등 연말 한정 컬렉션 25종을 비롯해 디올의 대표 향수와 스킨케어 제품을 선보인다.

구매 고객에게는 디올 메달리옹 쿠키 등 사은품을 증정한다. 일정 금액 이상 구매하면 팝업 내 카페에서 쿠키와 음료를 즐길 수 있다. 일부 제품에는 이니셜 각인 서비스도 제공한다.

현대백화점은 29일까지 전 점포에서 겨울 쇼핑 행사를 진행한다.

목동점은 다음 달 3일까지 별관 지하 2층에서 노스페이스 인기 상품을 할인 판매한다. 남성 마티에 다운 후디 재킷은 23만1200원, 여성 라이트 팩 다운 재킷은 27만1200원, 남성 1996 레트로 눕시 다운 재킷은 41만9000원이다.

판교점은 같은 기간 캐시미어·울 브랜드 에르흐스의 팝업스토어를 운영한다. 캐시미어 카디건은 50만9000원, 오픈 숄 베스트는 28만원, 후드 머플러는 19만6000원에 판매한다.

더현대 서울은 29일까지 국가유산청과 함께 전통 공예품을 소개하는 ‘K-크래프트 하우스’를 운영한다. 국가무형유산 전승자들이 제작한 식기와 다기, 책꽂이, 단청 양탄자 등을 만나볼 수 있다.

신세계사이먼은 다음 달 13일까지 여주·파주·부산·시흥·제주 프리미엄 아울렛에서 올해 마지막 대규모 할인 행사인 ‘사이먼 블랙프라이데이’를 진행한다.

델라라나와 제이린드버그, 스튜디오 톰보이는 아울렛 판매가에서 20%를 추가 할인한다. 어그는 10% 추가 할인 혜택을 제공한다.

질스튜어트와 헤지스, 닥스는 다음 달 6일까지 멤버십 회원을 대상으로 일부 겨울 아우터를 20% 추가 할인한다.

컬럼비아 스포츠웨어와 커버낫의 가을·겨울 상품은 각각 최대 60%, 70% 할인한다.

여주·파주·부산·시흥 프리미엄 아울렛에서는 대형 산타 조형물과 조명 장식, 크리스마스 마켓을 마련한 ‘자이언트 산타 빌리지’도 운영한다.

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